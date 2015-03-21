Galatasaray Burak Yılmaz'la güldü; Galatasaray 3- Kasımpaşa 2

Şampiyonluk yolundaki rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın birbirleriyle karşılaşacağı haftada Kasımpaşa deplasmanında ilk yarıyı 2-0 geride kapatan Galatasaray ikinci yarı harika bir geri dönüşe imza attı. Selçuk ile perdeyi açan, Umut'la beraberliği yakalayan Aslan, son golü Burak Yılmaz ile buldu: 3-2

NTV Spor'da yer alan habere göre, Galatasaray aldığı bu kritik 3 puan sonrası puan tablosunda da maç fazlasıyla zirveye yerleşti. Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa'ya konuk oldu.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oyananan müthiş mücadeleyi Galatasaray 3-2 kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Selçuk, Umut ve Burak kaydederken Kasımpaşa'nın sayıları ise Castro ve Tunay'dan geldi.

Bu sonuçla zirve yolunda ilerleyen Galatasaray puanını 55'e çıkarırken Kasımpaşa 29 puanda kaldı.

Mücadeleye hızlı başlayan Kasımpaşa ilk dakikadan itibaren Galatasaray kalesinde golü aramaya başladı. Üst üste ataklar bulan ev sahibi ekip Galatasaray kalesinde aradığı golü 16. dakikada buldu.

Gol 16. dk (Castro): Galatasaray savunmasında Hakan Kadir Balta'nın uzaklaştırmaya çalıştığı top altıpasın önünde Adem Büyük'te kaldı. Bu oyuncunun geriye çıkardığı pasta, Castro penaltı noktasının sol tarafından gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

Yasin direğe takıldı!



Selçuk İnan'ın pasıyla soldan ceza sahasına giren Umut Bulut, açısını kaybettiği anda topu sol çaprazdaki Yasin'e çıkardı. Bu futbolcunun düzelterek yaptığı vuruşta ise meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

Golden sonra temposunu arttıran Galatasaray beraberlik için Kasımapaşa kalesinde yüklenmeye başladı. Rakip ceza alanında net pozisyonlar da bulan sarı-kırmızılılar gole ulaşamadı.

Kontra ataklarla farkı açamaya çalışan Kasımpaşa 43. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Ev sahibi ekipte bu kez sahneye çıkan isim Tunay Torun oldu.

Gol 43.dk (Tunay Torun): Galatasaray savunmasının az adamla yakalandığı pozisyonda sağdan ilerleyen Scarione pasını ceza yayı içindeki Tunay'a verdi. Tunay, gelişine yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 2-0

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 Kasımpaşa'nın üstünlüğüyle bitti.

Hamza Hamzaoğlu ikinci yarıya oyuncu değişikliği ile başladı. Olcan Adın yerini Burak Yılmaz'a bıraktı.

Kasımpaşa ikinci 45 dakikanın başında direğe takıldı.Alpaslan'ın sağdan kullandığı kornerde Adem kafayı vurdu. Muslera'nın çeldiği topu direkten döndü.

Hızlı başlayan devrede Galatasaray golü de hızlı buldu. Sarı-kırmızılılarda Selçuk İnan farkı 1'e indirdi.

Gol 52. dk (Selçuk): Yasin soldan ceza sahasına girip yerden ortaladı. Savunmadan seken topu yakın mesafeden Selçuk tamamladı ve golü attı: 1-2

Fırtına gibi başlayan Galatasaray Selçuk'un golünden sadece 3 dakika sonra Umut ile beraberliği yakaladı.

Gol 55.dk (Umut): Yasin sol kanattan savunmanın arkasına sarktı ve yerden ortaladı. Umut'a kale önünde sadece dokunmak kaldı ve skor eşitlendi: 2-2

Galatasaray arka arkaya golleri bulmasından sonra oyunda tempo biraz düşmeye başladı. Kısa süreliği durgunluğun ardından top bir o kalede bir kalede gidip gelemeye başladı. Geriden gelerek morallenen Galatasaray, müthiş bir geri dönüşe imza attı. Sarı-kırmızılarda bu kez sahme alan isim oyuna ikinci yarıda giren Burak Yılmaz oldu.

Gol 65.dk (Burak Yılmaz): Selçuk'un başlattığı atakta Umut sağdan ortaladı. Burak'ın ön direkten uzak köşeye kafa vuruşunda top direğin içine çarpıp ağlarla buluştu: 2-3

Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmayınca Galatasaray müthiş bir geri dönüşe imza attığı maçtan 3-2 galip ayrıldı.