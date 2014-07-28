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Spor

Galatasaray, Burak Yılmaz'la güldü: 2-1

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında Macaristan takımlarından Honved’i Burak Yılmaz’ın golleriyle 2-1 mağlup etti

28 Temmuz 2014 00:50

Yeni sezon öncesi çalışmalarının ikinci etabını Macaristan’da gerçekleştiren Galatasaray, Budapeşte’de Honved ile hazırlık maçında karşılaştı. 

Sarı-kırmızılı ekip; kadrosunda eski futbolcusu Abdul Kader Keita ve Roberto Mancini’nin oğlu Andre’yi bulunduran Macar ekibini 2-1 yendi. Galatasaray'ın gollerini biri penaltıdan Burak Yılmaz attı.

Honved'in tek sayısını 90'da frikikten Vernes kaydetti.

Galatasaray maça Sinan Bolat, Veysel, Chedjou, Semih, Telles, Melo, Selçuk, Olcan, Emre Çolak, Bruma ve Burak 11’iyle çıktı.

Honved ise karşılaşmaya Kemenes, Barath, Kristi, Mello, Fejes, Hidi, Portilla, Andre Mancini, Farkas, Keita, Traore ve Kendia 11’iyle başladı.

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