G.Saray, Burak Yılmaz'ı da renklerine bağladı

Trabzonspor'da başarılı bir sezon geçirdikten sonra sözleşmesindeki '5 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 25 pay getiren kulübe gidebilir' maddesine dayanarak takımdan ayrılmak istediğini açıklayan Burak Yılmaz'ı Galatasaray 5 milyon euro karşılığında renklerine bağladı.

Milliyet'in haberine göre, sezon içinde adı bir çok Avrupa kulübüyle anılan ancak transfer döneminde ciddi olarak sadece Lazio'nun teklif getirdiği Burak Yılmaz, İtalyan Kulübü'nün '5 milyon Euro'yu taksitli ödeyelim' önerisinin Başkan Sadri Şener tarafından kabul görmemesi nedeniyle bu transferi gerçekleştirememişti. Lazio ile yıllık 2 milyon 250 bin Euro'ya anlaşan Burak, iki kulübün anlaşamaması üzerine Galatasaray'a rotasını çevirmiş, sarı - kırmızılı kulübün Burak için 7 milyon euroyu gözden çıkardığı yazılmıştı.

Ancak Başkan Sadri Şener'in Burak'ın Galatasaray'a gitmesi halinde ortaya çıkacak taraftar tepkisini dile getirmesi üzerine bu transfer bir süreliğine askıya alındı. Bu arada Başkan Sadri Şener'in Burak'a 10 Temmuz'a kadar verdiği sürenin sonuna yaklaşılırken, sürpriz talipli olarak ortaya çıkan Lokomotif Moskova Trabzonspor'un şartlarını kabul etti. Burak Yılmaz da bugün Moskova'ya giderek Rus kulübü yetkilileriyle masaya oturdu.



Ancak Lokomotif Moskova ile yapılan görüşmelerde yıldız oyuncunun menacerlerinin istediği yüksek ücretin Rus kulübünü vazgeçme noktasına getirdiği ileri sürüldü. İlk yıl için 6 milyon euro gibi yüksek bir rakam istediği ileri sürülen menacerlerin bu teklifi Rus kulübünü geri adım atmaya itti. Burak'ın A. Madrid'e pahalı gelmesi, Lazio'nun da 5 milyon euroyu peşin ödemek istememesini hatırlatan Lokomotif Moskova'nın fiyatta indirime gidilmesi isteğinin de golcü oyuncunun menacerleri tarafından kabul edilmediği vurgulandı.

Twitter'dan sitem

Burak Yılmaz, bu gelişmeler üzerine bu akşam saat 21.30 sıralarında Twitter hesabından iki mesaj yayınladı. Trabzonspor'a sitem içeren cümlelerin de bulunduğu mesajlarda, golcü oyuncu, "Bugüne kadar Trabzonspor'un istekleri doğrultusunda davranmaya çalıştım. Çeşitli sebeplerle resmi teklif yapılan kulüplerle anlaşılmadı", "Kamplar başladı, maçlar çok yakında başlıyor. Kendi geleceğimi düşünmek ve kararımı vermek durumundayım" ifadelerini kullandı.