Galatasaray: Bundan sonra hiçbir şekilde Aziz Yıldırım'ı muhatap almayacağız

Galatasaray, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın dün yapmış olduğu açıklamalara cevap olarak, "Ülkemizin ve sporumuzun bütün ilke ve değerlerini hiçe saymış ve kontrolünü tamamen yitirmiş bu zatı bundan sonra hiçbir şekilde Galatasaray Spor Kulübü olarak muhatap almayacağız" denildi.

Aziz Yıldırım'ın, dün Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısında yaptığı açıklamalara Galatasaray, Trabzonspor ve Göztepe kulüplerinden tepkiler geldi.

Galatasaray kulübünden Aziz Yıldırım'ın açıklamalarına cevap geldi.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada;

"Aziz Yıldırım'ın 28 Temmuz 2012 tarihli Fenerbahçe Divan Kurulu toplantısında yapmış olduğu mesnetsiz iddia ve ithamlarla dolu açıklamalarını ibretle izledik. Yüz yıllık dostumuz Fenerbahçe camiası dahil bütün kulüplerimizle sporda kardeşlik ve barış ortamını sahalarımıza yeniden geri döndürmeye ve fanatizmin izlerini silmeye çalıştığımız bu dönemde böylesi bir saldırıyı kabul edilemez buluyor ve şiddetle kınıyoruz.

Havuzdan çekilme gibi sözüm ona tehditlerle Anadolu kulüplerine şantaj yapan, kendi kulübüne ve camiasına yıllarca silinemeyecek bir lekeyi sürme cüretini göstermiş ve güvenilirliğini bütünüyle kaybetmiş bir yöneticinin bu talihsiz ve son derece tehlikeli çabalarının Türk sporunu daha fazla zarara uğratmasına izin vermeyeceğiz.

Bu vesile ile ülkemizin ve sporumuzun bütün ilke ve değerlerini hiçe saymış ve kontrolünü tamamen yitirmiş bu zatı bundan sonra hiç bir şekilde Galatasaray Spor Kulübü olarak muhatap almayacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz" sözlerine yer verildi.



Adnan Öztürk: Havuzdan çıkar denize gireriz



Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Adnan Öztürk, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın, Süper Lig naklen yayın havuzundan çıkacakları yönündeki açıklamalarının muhatabı olmadıklarını söyledi.

Adnan Öztürk, sarı-kırmızılı kulübün kurucusu ve ilk başkanı Ali Sami Yen'in Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilen anma töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın dün yaptığı açıklamalarla ilgili yöneltilen sorular üzerine, sadece sarı-lacivertli kulübün yayın havuzundan çıkabileceği yönündeki sözlere değinen Öztürk, şunları kaydetti: “Ben o açıklamalara cevap vermek istemiyorum. Temcit pilavı gibi hep aynı konular. Biz cevap vermekten sıkıldık, sanırım kamuoyu da sıkıldı. (Aziz Yıldırım'ın) Havuzla ilgili mesajı herhalde bize değildi. O mesajı verdiği kurumlar belli. O kurumlar gerekli cevapları verirler. Ama benim en son hatırladığım, o kurumlarla araları gayet iyiydi. Herhalde aralarında konuşurlar. Galatasaray açısından bakarsanız, biz havuzdan çıkar, denize gireriz. Bizim için problem değil.”

Aziz Yıldırım'ın, Galatasaray Kulübü'ne yönelik kullandığı ifadelerin tekrar hatırlatılması üzerine ise Öztürk, “Sayın başkanımız gerekli görürse cevap verir. Aynı konular, aynı sorular... Ben söyleyeceğimi söyledim” demekle yetindi.



Sadri Şener: Havuzdan çıkmaları bizi etkilemez



Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın dün Yüksel Divan Kurulu'nda söylediği sözlere cevap verdi.

Aziz Yıldırım'ın "Fenerbahçe Kulübü'nün şikeden suçsuz olduğumuz anlaşılana kadar, Fenerbahçe'nin havuzda olmamasını sağlayacağız" söylemine cevap veren Şener şu açıklamalarda bulundu:

"Aziz Yıldırım'ın söylemleri doğru değil, bizim de adımız geçmiş, hep aynı şeyleri söylüyor. Hukuka saygılı olmak zorudnayız. Hukuk tartışılırsa devlet olmaktan çıkarsınız. Biz her zaman polise, savcılara, hukuka karşı saygılıyız. Fenerbahçe havuzdan çıkarsa bizi etkilemez. Trabzonspor albenisi olan bir kulüp. Ama havuzun bozulacağını zannetmiyorum. Tehdit unsuru var."



Göztepe: Göztepemiz'in tarihini kimse değiştiremez



Göztepe Kulübü yönetimi, kulübün tarihinin ya da geleceğinin kimsenin yorumları ya da söylemleriyle değişmeyeceğini belirtti.

Kulübün resmi internet sitesinde yayınlanan açıklama ile Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda dün yaptığı konuşmada, Göztepe ile ilgili bir köşe yazısında yer alan iddiaları dile getirmesine tepki gösterildi.

Göztepe Kulübü yönetimince yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Aziz Yıldırım'ın sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da öncü şekilde başarılara imza atmış Cumhuriyet tarihi kadar köklü olan kulübümüz ile ilgili, bir köşe yazarının kendine göre yaptığı yorumlara dayanarak söylediği ifadeler bizi son derece üzmüştür. Şu bilinmelidir ki, böyle bir köklü camia hakkında konuşurken, kim olursa olsun herkesin dikkatli olması gerekir. Camiamız şuna emin olmalıdır ki eğer gerekiyorsa cevap en uygun şekilde verilecektir. Göztepemiz'in tarihi ya da geleceği kimsenin yorumları ya da söylemleriyle değişmez ve değişmeyecektir.