Galatasaray, Bülent Ünder'le mi anlaştı?

Galatasaray yönetiminin, Mustafa Denizli'den boşalan teknik direktörlük görevi için Bülent Ünder isminde birleştiği öne sürüldü. Tecrübeli çalıştırıcının ilk görüşmede, “Biz Galatasaray’ın neferiyiz. Görevden hiçbir zaman kaçmayız” diyerek 1 gün süre istediği iddia edildi.

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre, bu kararda Ünder’in G.Saray’da futbolculuk, antrenörlük, teknik direktörlük, Divan Kurulu üyeliği yapmış olması ve camiayı yakından tanıması rol oynadı. Yönetimin, yüzde 80 oranında Bülent Ünder’le anlaşacağı ve başarı endeksli bir sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.

"Sayısız başarı..."

Bülent Ünder, Galatasaray’da futbolcuyken şampiyonluk yaşadı. Ünder, antrenör olarak da 4 yıl üst üste şampiyonluk elde etti. Ayrıca tecrübeli hoca, UEFA Kupası’nı kaldıran teknik heyette Fatih Terim’le birlikte görev yaptı.