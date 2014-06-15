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Spor

Galatasaray bugün Ukrayna'dan gelecek Lucescu haberini bekliyor

Lucescu, Shaktar Donetsk Kulübü Başkanı Ahmedov ile baş başa görüşecek

15 Haziran 2014 10:47

Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Mircea Lucescu ile mevcut kulübü Shaktar Donetsk başkanı Ahmedov bugün bir araya gelecek. Galatasaray'da gözler bugün Ukrayna'dan gelecek habere çevrildi.

Ali Naci Küçük'ün Hürriyet'teki haberine göre, para dahi konuşmadan Rumen hocadan 'evet' yanıtı alan Galatasaray'ın önündeki tek engel Lucescu'nun Shaktar Donetsk Kulübü ile olan 1 yıllık kontratı idi.

Ünal Aysal'dan Pazartesi gününe kadar süre isteyen Mircea Lucescu, Shaktar Donetsk Kulübü Başkanı Ahmedov ile baş başa görüşecek. 62 yaşındaki teknik adam Ukrayna'da yaşanan iç savaşın da etkisi ile artık kariyerine Galatasaray'da devam etmek istediğini belirtip Ahmedov'dan izin isteyecek.

Ve onay çıkarsa Luce Salı günü İstanbul'a gelecek. Aksi takdirde ise Luce'den gelecek kötü haberde Galatasaray'ın teknik direktör tayini 1 hafta rötar yapacak. Cimbom Alman yada Hollandalı antrenörlere yönelecek

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