Galatasaray, Bucaspor'u mağlup etti

T24- Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray deplasmanda Bucaspor'la karşı karşıya geldi. Galatasaray istediği futbolu sergileyemediği ve zor anlar yaşadığı maçta, tecrübeli futbolcusu Ayhan Akman'ın golüyle galip geldi. Böylece arka arkaya 3. galibiyetini alan Galatasaray puanını 9'a yükseltmiş oldu.



Arda ve Hakan'ın sakatlıkları nedeniyle Harry Kewell ve Pino'nun iyileşmesinin keyfini süremeyen Galatasaray, alkış alacak bir futbol oynamasa da Gaziantepspor karşısında kazanmayı bilmişti. Yeni transferler Misimovic ve Insua'nın uyum sorunlarını atlatmasıyla birlikte farklı bir kimliğe bürünmesi beklenen Cimbom, mücadele açısından yine ayakta kaldı. Ancak futbol olarak Bucaspor'a karşı da geride kalan 4 haftadaki karamsar tabloyu tekrarladı. Nitekim savunmada daha derli toplu bir görüntü çizen takım, ofansta çoğalamadı. Kuşkusuz İzmir Atatürk Stadı'nda ortaya çıkan 1-0'lık sonuç ve sergilenen tatsız futbolda, kötü zeminin etkisi büyüktü.







Teknik direktör Frank Rijkaard, Bucaspor karşısına, Gaziantepspor maçında sahaya sürdüğü kadrodan 2 değişiklikle çıktı. Savunmanın sağında Sabri'nin boşluğunu dolduramayan Ali Turan'ın yerine genç Serkan, sakat geçirdiği uzun dönemin izlerini taşıyan Elano'nun yerine ise Pino ilk 11'de başladı. Ancak bu değişiklikler de, özlenen Galatasaray'ı izlemek için yetmedi. Bülent Uygun yönetimindeki Bucaspor da, temkinli başladığı karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında ekstra işler yapamadı.



İlk yarıda kayda değer fazla birşey olmadı. Dakikalar 8'i gösterdiğinde Bucaspor, önemli bir ataktan eli boş döndü. Kaleciyle karşı karşıya kalan Mandi'nin şutu çerçeveyi bulmadı. Orta sahada çok pas hatası yapan Cimbom, 14. dakikada etkili geldi. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Pino'nun vuruşuna Orhan Ak ayak koydu. 17'de sıfıra inen Kewell, Insua'dan aldığı topu bekletmeden içeri çevirmek istedi, savunma iyi yer tuttu. Kanat organizasyonlarında sınıfta kalan iki takım, giderek fizik gücünün öne çıktığı mücadelenin kilidini açmayı bir türlü başaramadı. Hal böyle olunca, yetenekli ayakların sahneye çıkması beklendi. Ancak bu beklenti de sonuç vermedi. 'Kurtarıcı' Misimovic, ne savunmada ne de hücumda göz doldurdu. Zira top almak için kendi yarı sahasının ortalarına kadar gelmek zorunda kaldı. 21'de Kewell uzak mesafeden şansını denedi, Fernandez iki hamlede topa sahip oldu. 34'te Pino'nun ceza sahası dışından sert şutu Orhan'dan döndü. 40. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Mendi'nin, Serkan'dan sıyrıldıktan sonra yerden vuruşu az farkla dışarı gitti. 43'te Leko'nun Galatasaray savunmasının arkasına gönderdiği topa İbrahim Dağaşan dokunamayınca, soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi.



Orta alanda sıkışan oyunu lehine çevirmek için ikinci yarıya değişiklik veya değişikliklerle başlaması beklenen Hollandalı, aksine aynı 11'le 'devam' dedi. 52'de Pino penaltı noktasına çevirdi, savunma hata yapmadı. 58. dakikada Mendi'nin altı pasa gönderdiği pas Ufuk'ta kaldı. 61'de Dahmene'yi dışarı alan Bülent Uygun, Leko'ya formayı verdi. Bu hamleye Rijkaard, Kewell'ın yerine Aydın'ı sahaya sürerek yanıt verdi. Gaziantepspor maçında olumlu işler yapan genç oyuncu, 66. dakikada savunmanın arkasına sarkan Baros'u topla buluşturamadı. Temonun neredeyse tamamen ortadan kalktıpı anda Ayhan sahneye çıktı. 69. dakikada tecrübeli futbolcu, ceza ayayı üzerinden sert ve düzgün vuruşu filelerle buluştu: 0-1. Golden sonra moral kazanan sarı-kırmızılılar, kanatlardan atak geliştirmek istedi ama yetenekli ayakları Buca'da suskun kaldı. 75. dakikada Ragıp'ın etkili vuruşunda Ufuk gole izn vermedi. Galatasaray'ın farkı açması için yüklenmesi beklenirken, geriye düşan Bucaspor pozisyonlar bulmaya başladı. 77'de Rahmene'nin şutu Neill'ın sırtından döndü. Galatasaray'ın bu sezon oynadığı 8 maçın sadece 2'sinde 11'de yer alan Lorik Cana, Misimovic'in yerine oyuna girdi. 84. dakikada Pino sağdan ceza sahasına ortaladı, savunma son anda araya girdi.



Galatasaray teknik ekibinin korktuğu 86. dakikada başına geldi. Ali Turan'ın aksine sağ bekte iyi oynayan Serkan Kurtuluş, sakatlık geçirince yerini Gökhan Zan'a bıraktı. Bu değişiklikle Lucas Neill savunmanın sağna geçmek zorunda kaldı. Son dakikada sağ kanattan czesa sahasına giren Pino'nun şutu yan ağlarda kaldı. Dördüncü hakemin gösterdiği 5 uzatma dakikasında, yorulan oyuncular ve Pino'nun bencil oyununun etkisiyle başka gol gelmedi ve karşılaşma 1-0 tamamlandı. Ligde son 2 maçını kazanan sarı-kırmızılı takım, Gaziantepspor'un ardından Bucaspor'u da, maç boyunca kaybetmediği mücadele gücüyle kazandı. Misimovic oldukça silik kalırken, sonradan oyuna giren Cana ise arzulu oyunuyla dikkati çekti.



