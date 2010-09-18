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Spor

Galatasaray Bucaspor'a konuk oluyor...

Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta mücadelesinde Galatasaray deplasmanda, ligin yeni ekiplerinden Bucaspor ile karşı karşıya geliyor.

18 Eylül 2010 03:00

T24- Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta mücadelesinde Galatasaray deplasmanda, ligin yeni ekiplerinden Bucaspor ile karşı karşıya geliyor.
 

İzmir Atatürk Stadı'nda oynanacak  ve saat 20:30'da başlayacak mücadelede Halis Özkahya düdük çalacak. Özkahya'nın yardımcılıklarını ise Cem Satman ve Muhittin Gürses yapacak.


Lig TV'den naklen yayınlanacak bu mücadeleyi Sporx Canlı Anlatım Servisi'nden an be an takip edebilirsiniz.


BUCASPOR

Fernandes
Koray
Tomas
Orhan Ak
Mulemo
Ragıp
İbrahim D.
Leko
Erkan
Mendy
Manucho


GALATASARAY

Ufuk
Serkan Kurtuluş
Servet
Neill
Insua
Ayhan
Mustafa Sarp
Misimovic
Pino
Kewell
Baros

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