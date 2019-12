Galatasaray Bucaspor'a konuk oluyor...

T24- Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta mücadelesinde Galatasaray deplasmanda, ligin yeni ekiplerinden Bucaspor ile karşı karşıya geliyor.





İzmir Atatürk Stadı'nda oynanacak ve saat 20:30'da başlayacak mücadelede Halis Özkahya düdük çalacak. Özkahya'nın yardımcılıklarını ise Cem Satman ve Muhittin Gürses yapacak.



Lig TV'den naklen yayınlanacak bu mücadeleyi Sporx Canlı Anlatım Servisi'nden an be an takip edebilirsiniz.



BUCASPOR

Fernandes

Koray

Tomas

Orhan Ak

Mulemo

Ragıp

İbrahim D.

Leko

Erkan

Mendy

Manucho



GALATASARAY



Ufuk

Serkan Kurtuluş

Servet

Neill

Insua

Ayhan

Mustafa Sarp

Misimovic

Pino

Kewell

Baros