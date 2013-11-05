Galatasaray bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag deplasmanına çıkıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Kopenhag ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, Danimarka ekibinin sahası Parken Stadı'nda 13 yıl önce Türk futbol tarihinin en büyük başarılarından olan UEFA Kupası şampiyonluğunu yaşamıştı. İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Martin Atkinson'un yöneteceği maç 21:45'te oynanacak olan mücadele Star TV'den naklen yayınlanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Kopenhag ile oynayacağı salı günkü mücadele hayati önem taşıyor. Galatasaray bu hafta son sırasında bulunan FC Copenhagen’ı yenerse grubu ilk 3 sıra içinde bitirmeyi garantileyecek. Sarı-kırmızılılar 3 maç sonunda 4 puana sahip ve deplasmanda rakibini yenerse 7 puana yükselecek. FC Copenhagen ise 1 puanda kalacak. Son 2 maçta Galatasaray yenilirse rakibi de 2 maçını da kazansa bile puanlar eşitlenecek ancak ikili averajda üstün olan Galatasaray rakibinin önünde yer almış olacak.

Kale Eray'ın

Fernando Muslera'nın talihsiz sakatlığı sonrası şans bulması beklenen Galatasaray’ın 1991 doğumlu kalecisi Eray İşcan iki sezonda sadece 3 resmi maçta görev yaptı. Toplamda 106 dakika sahada kalan ve sadece bu sezon 4.haftada M.P.Antalyaspor karşısında ilk 11’de görev yapan Eray İşcan geçen sezon 32.haftada Sivasspor karşısında son 10 dakika, Ziraat Türkiye Kupası maçında Balıkesirspor karşısında son 5 dakika görev almıştı. Eray İşcan görev aldığı 106 dakika içinde kalesinde ise 2 gol gördü.

Danimarka takımıyla 2. kez

Galatasaray Avrupa Kupalarında ilk kez Danimarka temsilcisi ile karşı karşıya geldi. Galatasaray sahasında FC Copenhagen takımını 3-1 mağlup etti. FC Copenhagen ise birleşmeden önce eski adıyla Boldklubben 1903 Copenhagen adı altında 1991-92 ve 1977-78 sezonlarında Trabzonspor ile karşılaşmıştı. 1977-78 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupasında Trabzonspor’a deplasmanda 1-0 kaybetmiş sahasında 2-0 kazanıp tur atlamıştı. 1991-92 sezonunda UEFA Kupası 3.turunda Trabzonspor ile deplasmanda 1-1 kalıp sahasında 1-0 kazanmış ve yine tur atlamıştı.

İki takımın muhtemel 11'i şöyle:

Kopenhag

Wiland

Jacobsen

Mellberg

Siqurdsson

Bengtsson

Gislason

Bolanos

Claudemir

Braaten

Vetokele

Jorgensen

Galatasaray

Eray

Riera

Chedjou

Semih

Eboue

Selçuk

Melo

Emre

Burak

Bruma

Drogba