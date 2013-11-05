Galatasaray bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag deplasmanına çıkıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Kopenhag ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, Danimarka ekibinin sahası Parken Stadı'nda 13 yıl önce Türk futbol tarihinin en büyük başarılarından olan UEFA Kupası şampiyonluğunu yaşamıştı. İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Martin Atkinson'un yöneteceği maç 21:45'te oynanacak olan mücadele Star TV'den naklen yayınlanacak.
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Kopenhag ile oynayacağı salı günkü mücadele hayati önem taşıyor. Galatasaray bu hafta son sırasında bulunan FC Copenhagen’ı yenerse grubu ilk 3 sıra içinde bitirmeyi garantileyecek. Sarı-kırmızılılar 3 maç sonunda 4 puana sahip ve deplasmanda rakibini yenerse 7 puana yükselecek. FC Copenhagen ise 1 puanda kalacak. Son 2 maçta Galatasaray yenilirse rakibi de 2 maçını da kazansa bile puanlar eşitlenecek ancak ikili averajda üstün olan Galatasaray rakibinin önünde yer almış olacak.
Kale Eray'ın
Fernando Muslera'nın talihsiz sakatlığı sonrası şans bulması beklenen Galatasaray’ın 1991 doğumlu kalecisi Eray İşcan iki sezonda sadece 3 resmi maçta görev yaptı. Toplamda 106 dakika sahada kalan ve sadece bu sezon 4.haftada M.P.Antalyaspor karşısında ilk 11’de görev yapan Eray İşcan geçen sezon 32.haftada Sivasspor karşısında son 10 dakika, Ziraat Türkiye Kupası maçında Balıkesirspor karşısında son 5 dakika görev almıştı. Eray İşcan görev aldığı 106 dakika içinde kalesinde ise 2 gol gördü.
Danimarka takımıyla 2. kez
Galatasaray Avrupa Kupalarında ilk kez Danimarka temsilcisi ile karşı karşıya geldi. Galatasaray sahasında FC Copenhagen takımını 3-1 mağlup etti. FC Copenhagen ise birleşmeden önce eski adıyla Boldklubben 1903 Copenhagen adı altında 1991-92 ve 1977-78 sezonlarında Trabzonspor ile karşılaşmıştı. 1977-78 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupasında Trabzonspor’a deplasmanda 1-0 kaybetmiş sahasında 2-0 kazanıp tur atlamıştı. 1991-92 sezonunda UEFA Kupası 3.turunda Trabzonspor ile deplasmanda 1-1 kalıp sahasında 1-0 kazanmış ve yine tur atlamıştı.
İki takımın muhtemel 11'i şöyle:
Kopenhag
Wiland
Jacobsen
Mellberg
Siqurdsson
Bengtsson
Gislason
Bolanos
Claudemir
Braaten
Vetokele
Jorgensen
Galatasaray
Eray
Riera
Chedjou
Semih
Eboue
Selçuk
Melo
Emre
Burak
Bruma
Drogba