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Spor

Galatasaray Brezilya'da teknik adam arayışında

Yeni teknik direktörü belirlemek için çalışan sarı-kırmızılılar, Löw, Klinssman ve Hitzfeld'in kupadaki durumlarını bekliyor

29 Haziran 2014 23:17

Galatasaray'da yeni teknik direktörün belirlenmesi için Dünya Kupası'ndan çıkacak sonuçlar bekleniyor.

Galatasaray başkanı Ünal Aysal, eski yönetici Haldun Üstünel ve teknik direktör Hikmet Karaman'ın da fikirlerini almıştı. 

Ntvspor.net'te yer alan habere göre Üstünel ile David Moyes hakkında konuşan Aysal, Karaman'ın ise Alman teknik adamlar konusunda düşüncecelerini dinlemişti.

Sarı-kırmizılı kulübün başkanı Ünal Aysal, Dünya Kupası'nda görev yapan Joachim Löw, Jürgen Klinsmann ve Ottman Hitzfeld üçlüsünün turnuvada alacağı sonuçlara göre durum değerlendirmesi yapacak.

Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve İsviçre'nin durumları Galatasaray için belirleyici olacak.

Ünal Aysal, geçtiğimiz günlerde İskoç teknik direktör David Moyes’la görüşmüştü. Moyes ile birçok konuda anlaşan Aysal, buna karşın tercihlerinin Alman teknik adamlardan yana olduğunu belirtmişti.

Aysal, eski yönetici Haldun Üstünel ve teknik direktör Hikmet Karaman'ın da fikirlerini almıştı.  Üstünel ile David Moyes hakkında konuşan Aysal, Karaman'ın ise Alman teknik adamlar konusunda düşüncecelerini dinlemişti.

 

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