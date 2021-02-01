Galatasaray Boupendza için teklif yaptı, Hatayspor'dan yanıt geldi: 10 milyon euro

Atakaş Hatayspor formasıyla Süper Lig'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Aaron Boupendza için Galatasaray transfer teklifinde bulundu.

Ara transfer döneminde son saatlere girilirken kulüpler kadrolarını güçlendirme adına çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray, Atakaş Hatayspor'un golcüsü Aaron Boupendza için devreye girdi.

Hatayspor Asbaşkanı Ethem Sunar, Tv100'e yaptığı açıklamada sarı-kırmızılı kulüpten Boupendza için teklif aldıklarını söyledi;

"10 milyon euro istiyoruz"

Sunar, "Galatasaray'dan bir teklif var. Biz de teklife karşı talebimizi ilettik. Futbolcumuza 10 milyon euro değer biçtiğimizi belirttik. Abdürrahim Albayrak ile görüştük. Boupendza için sadece Türkiye'den değil birçok ülkeden teklif var. Biz Galatasaray'a yakınız ama onlar bize ne kadar yakın bilemem" dedi.

Sunar, "10 milyon euro'nun altında bir teklifle masaya oturmayacağımızı belirttik. Boupendza'nın henüz bu gelişmelerden haberi yok. Kararı bize bırakmış durumda. Takas konusunda Galatasaray'dan alacağımız futbolcu bizim takımımızda oynayamaz. Boupendza transferi önünde sonunda olur ama bu kulüp Galatasaray mı olur bilemem" şeklinde konuştu.

Boupendza'yı 350 bin euro karşılığında kadrolarına kattıklarını belirten Ethem Sunar, 24 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılması halinde alternatifini bulduklarını söyledi.

Gabonlu futbolcu, 19 maçta kaydettiği 15 golle gol krallığı yarışında zirvede bulunuyor.