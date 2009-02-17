Galatasaray Bordeaux'da

Galatasaray futbol takımı kafilesi, Girondis de Bordeaux ile oynayacağı UEFA Kupası 3. tur ilk maçı için öğle saatlerinde Bordeaux kentine geldi.



Galatasaray futbol takımı kafilesini, havalanında bir grup taraftar karşıladı. Galatasaray futbol takımı bu akşam, yarın maçın oynanacağı Chaban Delmas Stadı'nda yerel saat ile 18'de basına kapalı bir idman yapacak.



Yarın TSİ 21.45'de oynanacak karşılaşmayı, İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Claudio Circhetta yönetecek. Circhetta'nın yardımcılıklarını Matthias Arnet ve Manuel Navarro yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Daniel Wermelinger.



Bordeaux kentinin en büyük gazetesi "Sud Ouest" Fransa ligi, Fransa lig kupası ve UEFA'da yollarını devam etmek isteyen takımları için en büyük sorunun yoğun maç takvimi olduğunu yazdı.



Yarınki maçta Bordeaux'nun şubat ayı içindeki yedi maçtan beşincisine çıkacağını belirten gazete, "üç kulvardaki yarışın takımı yıprattığı" yorumunu yaptı.



L'Equipe gazetesi de takımın ileri kanat oyuncusu Faslı Chamakh'ın sakatlığının, yarınki maçtan mutlaka galibiyetle ayrılmak isteyen Laurent Blanc'ı endişelendirdiğini yazdı.



Fransız gazetesi, Galatarasay'ın Avustralyalı milli futbolcusu Kewell'ın yarınki maç kadrosunda yer alacak olmasına da dikkat çekti.



Sud Ouest gazetesin verdiği bilgiye göre Bordeaux, UEFA'da şu ana kadar 98 maç oynadı. Fransız takımı bu maçlardan 53'ünde galip geldi, 27'sinde mağlup oldu ve 18'inde berabere kaldı.



Karşılaşma dolayısıyla başta Almanya, Hollanda, İsviçre ve Fransa'nın diğer kentlerinden çok sayıda Türk göçmen işçisinin gelmesi bekleniyor. Galatasaray'ı, yarınki maçta en az beş bin Türk taraftarın destekleyeceği tahmin ediliyor.



Fransa'nın Okyanus kıyısı yakınlarındaki Bordeaux kentinde, son iki gündür hava sıcaklığı mevsim normallerinin üstünde seyrediyor.



Bugün ve yarın gün içinde hava sıcaklığının 12 derece, akşam saatlerinden itibaren ise 2 derece civarında olması bekleniyor.

