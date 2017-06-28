T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray, bir yıldızı daha renklerine katmaya hazırlanıyor

Galatasaray, Bafetimbi Gomis’in transferi için görüşmelere başladığını duyurdu

28 Haziran 2017 00:26

Galatasaray, Premier Lig ekiplerinden Swansea City’de forma giyen Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis’in transferi için görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulübün KAP’a yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Bafetibi Gomis’in kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü Swansea City AFC ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

Fransız golcü, yarın saat 16.00’da İstanbul’a gelecek.

Gomis'in menajeri Etinne Mendy, "Galatasaray'ın teklifi oldukça ilginç" demişti.

 

Gomis kimdir?

 

Galatasaray’ın yeni transferi Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis, kariyeri boyunca 522 maça çıktı. Bu müsabakalarda golcü futbolcu 188 kez fileleri havalandırırken, 45 de asist yaptı.

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Premier Lig ekiplerinden Swansea City’de forma giyen Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis’i kadrosun kattı. Gomis, kariyerine Ligue 1 ekiplerinden Saint-Etienne’de 2003 yılında başladı. Yıldız futbolcu, 2005 yılında kiralık olarak yine Fransa ekiplerinden Troyes’e gitti. 2009 yılına kadar Saint-Etienne’da top koşturan golcü futbolcu, daha sonra Olimpik Lyon’a transfer oldu.

İlk yurt dışı deneyimi İngiltere

5 sene sonra ilk yurt dışı dönemini yaşayan Gomis, Premier Lig takımlarından Swansea City’e 10 milyon Euro’ya transfer oldu. İngiltere’de 2 yıl forma giyen başarılı futbolcu, tekrar ülkesine döndü. 31 yaşındaki futbolcu, 2016 yılında Olimpik Marsilya’ya kiralık olarak forma giydi.

Gomis, Fransa Milli Takımı ile 12 müsabakaya çıktı ve 3 gol kaydetti. Golcü futbolcu kariyerinde toplam 522 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 188 kez fileleri havalandırırken, 45 de asist yaptı. Fransız futbolcunun karnesi şöyle:

- Saint-Etienne: 160 maç, 49 gol, 17 asist

- Troyes: 13 maç, 6 gol

- Olimpik Lyon: 244 maç, 95 gol, 21 asist

- Swansea City: 71 maç, 17 gol, 3 asist

- Olimpik Marsilya: 34 maç, 21 gol, 4 asist.

 

 

ETİKETLER

Bafetimbi Gomisgalatasaraykaptransfer

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24