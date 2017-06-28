Galatasaray, bir yıldızı daha renklerine katmaya hazırlanıyor

Galatasaray, Premier Lig ekiplerinden Swansea City’de forma giyen Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis’in transferi için görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulübün KAP’a yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Bafetibi Gomis’in kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü Swansea City AFC ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

Fransız golcü, yarın saat 16.00’da İstanbul’a gelecek.

Gomis'in menajeri Etinne Mendy, "Galatasaray'ın teklifi oldukça ilginç" demişti.

Gomis kimdir?

Galatasaray’ın yeni transferi Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis, kariyeri boyunca 522 maça çıktı. Bu müsabakalarda golcü futbolcu 188 kez fileleri havalandırırken, 45 de asist yaptı.

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Premier Lig ekiplerinden Swansea City’de forma giyen Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis’i kadrosun kattı. Gomis, kariyerine Ligue 1 ekiplerinden Saint-Etienne’de 2003 yılında başladı. Yıldız futbolcu, 2005 yılında kiralık olarak yine Fransa ekiplerinden Troyes’e gitti. 2009 yılına kadar Saint-Etienne’da top koşturan golcü futbolcu, daha sonra Olimpik Lyon’a transfer oldu.

İlk yurt dışı deneyimi İngiltere

5 sene sonra ilk yurt dışı dönemini yaşayan Gomis, Premier Lig takımlarından Swansea City’e 10 milyon Euro’ya transfer oldu. İngiltere’de 2 yıl forma giyen başarılı futbolcu, tekrar ülkesine döndü. 31 yaşındaki futbolcu, 2016 yılında Olimpik Marsilya’ya kiralık olarak forma giydi.

Gomis, Fransa Milli Takımı ile 12 müsabakaya çıktı ve 3 gol kaydetti. Golcü futbolcu kariyerinde toplam 522 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 188 kez fileleri havalandırırken, 45 de asist yaptı. Fransız futbolcunun karnesi şöyle:

- Saint-Etienne: 160 maç, 49 gol, 17 asist

- Troyes: 13 maç, 6 gol

- Olimpik Lyon: 244 maç, 95 gol, 21 asist

- Swansea City: 71 maç, 17 gol, 3 asist

- Olimpik Marsilya: 34 maç, 21 gol, 4 asist.