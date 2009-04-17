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Spor

Galatasaray, Beşiktaş'ı rahat geçti: 91-64

17 Nisan 2009 03:00

Türkiye Bayanlar Basketbol Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Galatasaray, Beşiktaş Cola Turka'yı 27 sayı farkla 91-64 yenerek seride durumu 3-0 yaptı ve yarı finale yükseldi.

Baştan sona üstün oynayan sarı-kırmızılı takım, ilk periyodu 24-10 önde geçerken, devreyi de 44-33 önde kapadı.

Galatasaray, ikinci yarıda daha rahat oynadı ve farkı giderek açtı. Hücumda ve savunmada konsantrasyon eksikliği yaşayan rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyen sarı-kırmızılı ekip, 3. periyodu 25 sayı farkla 73-48 önde geçti.

Son bölümde üstünlüğünü sürdüren konuk ekip, karşılaşmayı da 91-64 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Galatasaray, yarı finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

Salon: BJK Cola Turka Arena

Hakemler: Emin Moğulkoç xxx, Elif İnci xxx

Beşiktaş Cola Turka: Deforge xxx 19, Cohen x 7, Naile xx 12, Seda x 3, Branzova x 4, Müjde xx 9, Melek xx 6, Gonca xx 4, Harika x

Galatasaray: Işıl xx 6, Augustus xx 11, Şaziye xx 9, Young xxx 11, Kress xx 5, Tuğba xx 3, Bahar xx 7, Braxton xxxx 19, Korel xx 6, Yasemin xxx 14, Yasemen x

1. Periyot: 10-24

İlk yarı: 33-44

3. Periyot: 48-73



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