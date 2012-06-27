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Spor

TT Arena'nın kapsı Beşiktaş'a kapandı

Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, toplantının ardından basın mensuplarına açıklama yapmadan binadan ayrıldı

27 Haziran 2012 00:15

Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal'ın stat sorunu ile ilgili yaptığı üçlü zirve, 3.5 saatlik toplantının ardından sona erdi.

Toplantının ardından basına açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübü Asbaşkanı Adnan Öztürk, stat konusunda Beşiktaş'a cevaplarının "hayır" olduğunu söyledi.
 
Öztürk, şunları söyledi; "Galatasaray'ın stat konusunda Beşiktaş'a cevabı 'hayır olmuştur. Bakan Kılıç'a da neden Beşiktaş'a TT Arena'yı veremeyeceğimizi izah ettik."
 
Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, toplantının ardından basın mensuplarına açıklama yapmadan binadan ayrıldı.

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