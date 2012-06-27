TT Arena'nın kapsı Beşiktaş'a kapandı

Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal'ın stat sorunu ile ilgili yaptığı üçlü zirve, 3.5 saatlik toplantının ardından sona erdi.

Toplantının ardından basına açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübü Asbaşkanı Adnan Öztürk, stat konusunda Beşiktaş'a cevaplarının "hayır" olduğunu söyledi.

Öztürk, şunları söyledi; "Galatasaray'ın stat konusunda Beşiktaş'a cevabı 'hayır olmuştur. Bakan Kılıç'a da neden Beşiktaş'a TT Arena'yı veremeyeceğimizi izah ettik."

Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, toplantının ardından basın mensuplarına açıklama yapmadan binadan ayrıldı.