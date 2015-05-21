Galatasaray-Beşiktaş maçının hakemi açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Galatasaray-Beşiktaş derbisini Hüseyin Göcek yönetecek.

Hafta sonu yapılacak maçı Cüneyt Çakır'ın yönetmesi bekleniyordu ancak TFF tarafından bugün yapılan açıklamada, Çakır'ın Şampiyonlar Ligi finalindeki görevi nedeniyle, pazar akşamı oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinde düdük çalmayacağı belirtildi.

33. haftadaki diğer maçların hakemleri de şu şekilde:

22 Mayıs Cuma:

Gençlerbirliği-Mersin İdman Yurdu: Onur Karabaş

23 Mayıs Cumartesi:

Kasımpaşa-SAİ Erciyesspor: Cüneyt Çakır

Torku Konya-Ç.Rizespor: Deniz Ateş Bitnel

Trabzonspor-Balıkesirspor: Yunus Yıldırım

24 Mayıs Pazar:

Gaziantepspor-Eskişehirspor: Serkan Tokat

Kardemir Karabük-Medicana Sivasspor: Serkan Çınar

Galatasaray-Beşiktaş: Hüseyin Göçek

25 Mayıs Pazartesi:

Başakşehir-Fenerbahçe: Ali Palabıyık

Akhisar Belediye-Bursaspor: Mete Kalkavan