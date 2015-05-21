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Spor

Galatasaray-Beşiktaş maçının hakemi açıklandı

Hafta sonu gerçekleşecek derbiyi, Hüseyin Göcek yönetecek

21 Mayıs 2015 21:45

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Galatasaray-Beşiktaş derbisini Hüseyin Göcek yönetecek.

Hafta sonu yapılacak maçı Cüneyt Çakır'ın yönetmesi bekleniyordu ancak TFF tarafından bugün yapılan açıklamada, Çakır'ın Şampiyonlar Ligi finalindeki görevi nedeniyle, pazar akşamı oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinde düdük çalmayacağı belirtildi.

33. haftadaki diğer maçların hakemleri de şu şekilde:

22 Mayıs Cuma: 
Gençlerbirliği-Mersin İdman Yurdu: Onur Karabaş

 

23 Mayıs Cumartesi:
Kasımpaşa-SAİ Erciyesspor: Cüneyt Çakır
Torku Konya-Ç.Rizespor: Deniz Ateş Bitnel
Trabzonspor-Balıkesirspor: Yunus Yıldırım

24 Mayıs Pazar:
Gaziantepspor-Eskişehirspor: Serkan Tokat
Kardemir Karabük-Medicana Sivasspor: Serkan Çınar
Galatasaray-Beşiktaş: Hüseyin Göçek

25 Mayıs Pazartesi:
Başakşehir-Fenerbahçe: Ali Palabıyık
Akhisar Belediye-Bursaspor: Mete Kalkavan

 

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