Galatasaray-Beşiktaş maçının hakemi açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Galatasaray-Beşiktaş derbisini Hüseyin Göcek yönetecek.
Hafta sonu yapılacak maçı Cüneyt Çakır'ın yönetmesi bekleniyordu ancak TFF tarafından bugün yapılan açıklamada, Çakır'ın Şampiyonlar Ligi finalindeki görevi nedeniyle, pazar akşamı oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinde düdük çalmayacağı belirtildi.
33. haftadaki diğer maçların hakemleri de şu şekilde:
22 Mayıs Cuma:
Gençlerbirliği-Mersin İdman Yurdu: Onur Karabaş
23 Mayıs Cumartesi:
Kasımpaşa-SAİ Erciyesspor: Cüneyt Çakır
Torku Konya-Ç.Rizespor: Deniz Ateş Bitnel
Trabzonspor-Balıkesirspor: Yunus Yıldırım
24 Mayıs Pazar:
Gaziantepspor-Eskişehirspor: Serkan Tokat
Kardemir Karabük-Medicana Sivasspor: Serkan Çınar
Galatasaray-Beşiktaş: Hüseyin Göçek
25 Mayıs Pazartesi:
Başakşehir-Fenerbahçe: Ali Palabıyık
Akhisar Belediye-Bursaspor: Mete Kalkavan