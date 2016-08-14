Galatasaray-Beşiktaş derbisinin yorumcusu: Futbolcu siyah olunca darbeyi göremiyorsunuz, beyaz olsa...

Beşiktaş ile Galatasaray, yeni sezon öncesi Turkcell Süper Kupa mücadelesinde karşı karşıya geldi. Maçın yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaraylı futbolcu Aurélien Chedjou'nun 85. dakikada Beşiktaşlı Marcelo Guedes ile girdiği ikili mücadelede yüzüne darbe yemesiyle ilgili olarak, "Futbolcu siyah olunca darbeyi göremiyorsunuz, beyaz olsa yüzüne darbe alıp almadığını anlardım renkten" dedi.

Öte yandan Galatasaray'ın Kamerunlu futbolcusu Chedjou sarı-kırmızılı takımda 100. resmi karşılaşmasına çıktı.