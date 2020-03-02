Galatasaray-Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 26, 27 ve 28. hafta maçlarının tarihlerini açıkladı. Galatasaray-Beşiktaş maçı 15 Mart Pazar günü saat 19:00'da, aynı gün oynanacak Trabzonspor-Başakşehir mücadelesi ise saat 16:00'da başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 26, 27 ve 28'inci haftaların programını açıkladı. Program şu şekilde:
26. hafta
13 Mart Cuma
20.00 Kasımpaşa - Göztepe
20.00 MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor
14 Mart Cumartesi
14.00 Yukatel Denizlispor - Gençlerbirliği
17.00 Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK
20.00 İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe
15 Mart Pazar
13.30 Hes Kablo Kayserispor - BtcTurk Yeni Malatyaspor
16.00 Trabzonspor - Medipol Başakşehir
19.00 Galatasaray - Beşiktaş
16 Mart Pazartesi
20.00 Fraport TAV Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor
27. hafta
20 Mart Cuma
20.00 Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor
21 Mart Cumartesi
14.00 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü
17.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa
17.00 Demir Grup Sivasspor - Yukatel Denizlispor
20.00 Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor
22 Mart Pazar
13.30 Gençlerbirliği - İttifak Holding Konyaspor
16.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray
19.00 Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor
19.00 Göztepe - Trabzonspor
28. hafta
3 Nisan Cuma
20.00 Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor
4 Nisan Cumartesi
14.00 Hes Kablo Kayserispor - Gençlerbirliği
17.00 MKE Ankaragücü - Medipol Başakşehir
20.00 Galatasaray - Gaziantep FK
5 Nisan Pazar
13.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Göztepe
16.00 İttifak Holding KIonyaspor - Demir Grup Sivasspor
16.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe
19.00 Yukatel Denizlispor - Beşiktaş
6 Nisan Pazartesi
20.00 Fraport TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor