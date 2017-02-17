Galatasaray-Beşiktaş derbisinin biletleri satışa çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 27 Şubat Pazartesi günü Galatasaray ile Beşiktaş arasında yapılacak derbi maçın biletleri satışa sunuldu.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, Türk Telekom Arena'da saat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın biletlerinin, GS Bonus Kart ve GS Mobile sahipleri için satışa sunulduğu bildirildi.

Açıklamada, biletlerin genel satışının ise yarın yapılacağı duyuruldu.

Derbi maçın bilet fiyatları şöyle:

Kategori 1 ve 2: 600 lira

Kategori 3: 500 lira

Kategori 4: 400 lira

Kategori 5: 300 lira

Kategori 6: 200 lira

Kategori 7: 150 lira

Kategori 8: 125 lira

Kategori 9: 100 lira

Çocuk tribünü: 100 lira