Galatasaray-Beşiktaş derbisinin biletleri satışa çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 27 Şubat Pazartesi günü Galatasaray ile Beşiktaş arasında yapılacak derbi maçın biletleri satışa sunuldu.
Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, Türk Telekom Arena'da saat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın biletlerinin, GS Bonus Kart ve GS Mobile sahipleri için satışa sunulduğu bildirildi.
Açıklamada, biletlerin genel satışının ise yarın yapılacağı duyuruldu.
Derbi maçın bilet fiyatları şöyle:
Kategori 1 ve 2: 600 lira
Kategori 3: 500 lira
Kategori 4: 400 lira
Kategori 5: 300 lira
Kategori 6: 200 lira
Kategori 7: 150 lira
Kategori 8: 125 lira
Kategori 9: 100 lira
Çocuk tribünü: 100 lira