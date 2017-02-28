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Spor

Galatasaray-Beşiktaş derbisinde penaltı krizi

Beşiktaşlı Atınç ile Galatasaraylı Yasin Özekin arasındaki pozisyon tartışma yarattı

28 Şubat 2017 00:51

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin 12.dakikasında yaşanan pozisyon tartışma yarattı. Galatasaray’ın kontra atağında Sneijder'in ara topuna hareketlenen Yasin Öztekin ceza sahası içinde Beşiktaşlı Atınç'ın müdahalesiyle yerde kaldı.

Pozisyonun ardından penaltı bekleyen Galatasaraylı oyuncular hakem Bülent Yıldırım'ın düdüğüyle kararın bu yönde olduğunu düşünüp sevindi. 
Aynı anda Beşiktaşlı oyuncular da hakemin üzerine yürüyerek pozisyonun aldatmaya yönelik olduğunu ve sarı kart verilmesi gerektiği yönünde tepki gösterdi.

İlk olarak penaltı noktasını gösteren Bülent Yıldırım çok tartışılacak pozisyonda yardımcısının uyarısıyla aut kararı verdi. TT Arena'yı dolduran taraftarlarda uzun süre pozisyonda yaşanan belirsizlik nedeniyle şaşkınlık yaşadı.

 

Net penaltı
 

Hürriyet Gazetesi Hakem Yorumcusu Mustafa Çulcu pozisyonun net bir penaltı olduğunu söyledi. Yasin'e net bir müdahale olduğunu söyleyen Çulcu, 'Atınç rakibine hem aşağından hem de yukarıdan müdahale ediyor. Hakem sarı kırmızılıların net bir penaltısını atladı.' yorumunu yaptı.
 

Galatasaray'dan tepki


Galatasaray Kulübü pozisyonun ardından resmi Twitter hesabından görüntüleri yayınlayarak 'Hakem Bülent Yıldırım, ceza sahası içindeki bu pozisyonu es geçti.' şeklinde tepki gösterdi.

 

 

 

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