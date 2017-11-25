Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi moral depoladı

Süper Lig'in 13. haftasında Alanyspor'u evinde ağırlayan lider Galatasaray sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından puanını 29’a çıkaran Cimbom, önümüzdeki hafta oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi liderlik koltuğunu kaybetmedi.

Maç öncesi ısınma hareketleri sırasında sakatlanan Tolga Ciğerci’nin yerine oyuna giren Yasin Öztekin 33.dakikada attığı golle bir çok net fırsattan yararlanamayan takımını öne geçirdi.

Gomis’in kaleciden dönen şutunu iyi takip eden Yasin Öztekin Süper Lig’de ilk 11’de sahaya çıktığı son 3 maçta ikinci golünü atarak perdeyi açtı. Maçın son dakikalarına kadar sayısız fırsatı harcayan Galatasaray’da 88’inci dakikada bir kez daha sahneye çıkan Yasin, Gomis’e güzel bir asist yaptı. 13.haftada 13.golünü atan Gomis maçta son sözü söyleyen isim oldu.

Maçın başından beri her topla buluştuğunda ıslıklanan Latovlevici 70. dakikada kenara 'beni çıkarın' işareti yaptı ve kenara geldi yerine Linnes oyuna dahil oldu.

Maçın özeti

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Maçtan önce ısınırken sakatlanan Tolga Ciğerci yerine Yasin Öztekin oyunda. Tolga'nın sol arka adalesinde çekme olduğu belirtildi.

'1 Alanyaspor'un vuruşuyla karşılaşma başladı.

Galatasaray atağı, Garry Rodrigues topla birlikte hızla ilerliyor.

Garry Rodrigues çok önemli bir gol pozisyonu yakalıyor, ancak topu kaleci çeliyor!

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'2-3 Galatasaray adına Younes Belhanda sağ taraftan falsolu bir vuruşla korneri kullanıyor.

Selçuk İnan tarafından çekilen şut kale çizgisi üzerinden çıkartıldı.

Galatasaray takımından Younes Belhanda orta yaparak topu ceza sahasına göndermeye çalışıyor, ancak rakip oyuncu bunu engelliyor.

Galatasaray adına Younes Belhanda sol taraftan falsolu bir vuruşla korneri kullanıyor.

Galatasaray takımından Maicon topa kafa vuruyor, top açılıyor.

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'5 Bafetimbi Gomis, Giorgos Tzavellas ile mücadele ederken rakibine sert bir müdahalede bulunuyor ve hakem serbest vuruşa hükmediyor.

Gerginik yüzünden oyun bir süre durdu.

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'7 Galatasaray rakip sahada taç atışını kullanıyor.

Iasmin Latovlevici orta yapıyor.

Efecan Karaca topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

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'9 Galatasaray takımından Selçuk İnan, Lamine Gassama ile mücadele ederken rakibine tehlikeli bir müdahalede bulunuyor.

Galatasaray takımından Badou Ndiaye, Efecan Karaca ile mücadele ederken rakibine çelme takıyor.

Galatasaray takımından Selçuk İnan, Lamine Gassama ile mücadele ederken rakibine tehlikeli bir müdahalede bulunuyor.

Galatasaray takımından Badou Ndiaye, Efecan Karaca ile mücadele ederken rakibine çelme takıyor.

Galatasaray şimdi kontraatağa kalkıyor.

Galatasaray atağı, Yasin Öztekin topla birlikte hızla ilerliyor.

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'10 Aytemiz Alanyaspor takımından Welinton araya girerek rakip takımın atağını kesiyor.

Selçuk İnan, Mbilla Etame ile mücadele ederken rakibini ittiği için sarı kart görüyor.

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'11-12-13 Fabrice N'Sakala ceza sahası dışından yaptığı vuruşta hedefi bulamıyor.

Galatasaray kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

Aytemiz Alanyaspor atağı, Lamine Gassama topla birlikte hızla ilerliyor

Maicon topu kornere göndererek uzaklaştırıyor.

Aytemiz Alanyaspor adına Emre Akbaba sağ taraftan falsolu bir vuruşla korneri kullanıyor.

Aytemiz Alanyaspor takımından Ioannis Maniatis topa kafa vuruyor, top açılıyor.

Galatasaray kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

Selçuk İnan orta yapıyor.

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'14-15 Aytemiz Alanyaspor takımından Ioannis Maniatis, Yasin Öztekin ile mücadele ederken rakibine çelme takıyor.

Ioannis Maniatis topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

Galatasaray rakip sahada taç atışını kullanıyor.

Garry Rodrigues rakiplerini geçiyor

Galatasaray takımından Bafetimbi Gomis şutunu çekiyor, ancak top dışarı gidiyor.

Aytemiz Alanyaspor kale vuruşuyla oyuna başlayacak.

Maicon, Mbilla Etame ile mücadele ederken rakibini ittiği için sarı kart görüyor.

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'17-18 Giorgos Tzavellas serbest vuruştan ceza sahasına orta yapıyor.

Serdar Aziz topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

Aytemiz Alanyaspor takımından Lamine Gassama, Yasin Öztekin ile mücadele ederken rakibine çelme takıyor.

Iasmin Latovlevici orta yapıyor ama uzaklaştırıldı

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'19 Younes Belhanda topa elle müdahale ediyor.

Selçuk İnan şutunu çekiyor ve kaleyi buluyor, ancak kaleci kurtarıyor.

Galatasaray takımından Iasmin Latovlevici, Lamine Gassama ile mücadele ederken rakibine çelme takıyor.

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'22 Emre Akbaba, Younes Belhanda ile mücadele ederken rakibine sert bir müdahalede bulunuyor ve hakem serbest vuruş dedi

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'23-24 Galatasaray adına Younes Belhanda sağ taraftan falsolu bir vuruşla korneri kullanıyor.

Badou Ndiaye tarafından çekilen şut rakip oyuncudan döndü.

Aytemiz Alanyaspor atağı, Efecan Karaca topla birlikte hızla ilerliyor.

Maicon topa zamanında hamle yaparak Galatasaray adına tehlikeyi önledi.

Galatasaray şimdi kontraatağa kalkıyor.

Galatasaray atağı, Iasmin Latovlevici topla birlikte hızla ilerliyor

Aytemiz Alanyaspor takımından Lamine Gassama araya girerek rakip takımın atağını kesiyor

Garry Rodrigues orta yapıyor.

Giorgos Tzavellas topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

Badou Ndiaye orta yapıyor

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'25-26-27 Welinton topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

Iasmin Latovlevici orta yapıyor.

Welinton topu kornere göndererek uzaklaştırıyor.

Sakatlıktan dolayı yerde yatan oyuncu olması nedeniyle oyun durmuş durumda.

Sakatlanan Mbilla Etame tedavi edilmek üzere saha kenarına alınıyor.

Galatasaray adına Younes Belhanda sol taraftan falsolu bir vuruşla korneri kullanıyor

Serdar Aziz, Haydar Yılmaz ile mücadele ederken rakibini ittiği için sarı kart görüyor.

Mbilla Etame oyuna tekrar dahil oldu.

Aytemiz Alanyaspor takımından Isaac Sackey, Badou Ndiaye ile mücadele ederken rakibine çelme takıyor.

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'29 Mbilla devam edemedi Lungu oyunda

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'30 Mariano orta yapıyor.

Bafetimbi Gomis kaleye giden şutu rakipten dönüyor.

Galatasaray adına Younes Belhanda sağ taraftan falsolu bir vuruşla korneri kullanıyor.

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'31-32 Maicon, Efecan Karaca ile mücadele ederken rakibini ittiği için sarı kart görüyor.

Galatasaray atağı, Garry Rodrigues topla birlikte hızla ilerliyor.

Giorgos Tzavellas topa zamanında hamle yaparak Aytemiz Alanyaspor adına tehlikeyi önledi.

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'33 Galatasaray şimdi kontraatağa kalkıyor.

Bafetimbi Gomis tarafından çekilen şut rakip oyuncudan döndü.

GOL! Dönem topu Yasin tamamladı 1-0 Galatasaray önde

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'36-37-38 Mamadou Fofana, Yasin Öztekin ile mücadele ederken rakibini ittiği için sarı kart görüyor.

Giorgos Tzavellas, Maicon tarafından faulle durduruldu.

Oyun şu an durmuş durumda. Hakem ile futbolcular arasında bir diyalog yaşanıyor.

Giorgos Tzavellas itirazdan dolayı sarı kartı görüyor.

Oyun tekrar başladı.

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'41 Galatasaray takımından Iasmin Latovlevici orta yaparak topu ceza sahasına göndermeye çalışıyor, ancak Fofana bunu engelliyor.

Galatasaray rakip sahada taç atışını kullanıyor.

Selçuk'un şutu farklı dışarı gitti

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'42-43-44 Aytemiz Alanyaspor atağı, Chisamba Lungu topla birlikte hızla ilerliyor

Chisamba Lungu orta yapıyor.

Maicon topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

Galatasaray şimdi kontraatağa kalkıyor.

Serdar Aziz, Emre Akbaba tarafından çok sert bir faule maruz kaldı.

Emre Akbaba için sarı kart çıktı.

Selçuk İnan, Ioannis Maniatis ile mücadele ederken rakibini ittiği için sarı kart görüyor.

Maniatis tarafından çekilen şut rakip oyuncudan döndü.

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'45 3 dakika ilave verildi

Badou Ndiaye orta yapıyor.

Aytemiz Alanyaspor şimdi kontraatağa kalkıyor.

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'45+1Lamine Gassama, Badou Ndiaye tarafından arkadan itilerek faule maruz kaldı.

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'45+2 Emre Akbaba serbest vuruştan ceza sahasına orta yapıyor.

Muslera çıkıyor ve topa hakim oluyor.

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'45+3 Iasmin Latovlevici, Lamine Gassama tarafından arkadan itilerek faule maruz kaldı. Gassama sarı kart gördü

İlk yarı sona erdi

İkinci yarı

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'45 İkinci yarı Galatasaray'ın vuruşu ile başladı

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'46 Mariano uzun oynuyor.

Giorgos Tzavellas topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

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'47 Isaac Sackey, Selçuk İnan ile mücadele ederken rakibini ittiği için sarı kart görüyor.

Badou Ndiaye tarafından çekilen şut rakip oyuncudan döndü.

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'48 Galatasaray takımından Selçuk İnan, Emre Akbaba ile mücadele ederken rakibine çelme takıyor.

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'49 Garry Rodrigues orta yapıyor.

Haydar Yılmaz çıkıyor ve topa hakim oluyor

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'50 Mariano orta yapıyor.

Giorgos Tzavellas topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

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'52-53 Badou Ndiaye şutunu çekiyor, ancak top çok farklı bir şekilde dışarı gidiyor.

Belhanda ceza sahası içinde yerde kaldı hakem devam kararı verdi.

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'54-55 Yasin kaleci ile karşı karşıya kaldı

Aytemiz Alanyaspor takımından Welinton araya girerek rakip takımın atağını kesiyor.

Galatasaray takımından Iasmin Latovlevici, Fabrice N'Sakala ile mücadele ederken rakibine çelme takıyor.

Emre Akbaba serbest vuruştan ceza sahasına orta yapıyor.

Aytemiz Alanyaspor takımından Welinton topa kafa vuruyor, top açılıyor

Lamine Gassama, Iasmin Latovlevici ile mücadele ederken rakibini ittiği için sarı kart görüyor.

Younes Belhanda serbest vuruştan ceza sahasına orta yapıyor.

Haydar Yılmaz topu uzaklaştırmaya çalışırken kötü bir vuruşla takımı için tehlike yarattı sonrasında kontrol etti

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'59 Galatasaray takımından Badou Ndiaye, Lamine Gassama ile mücadele ederken rakibine çelme takıyor.

Sakatlıktan dolayı yerde yatan oyuncu olması nedeniyle oyun durmuş durumda.

Oyun devam ediyor

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'61-62-63 Galatasaray takımından Younes Belhanda, Ioannis Maniatis ile yaptığı mücadele sırasında rakibini çekiyor.

Aytemiz Alanyaspor takımından Lamine Gassama orta yaparak topu ceza sahasına göndermeye çalışıyor, ancak rakip oyuncu bunu engelliyor.

Younes Belhanda orta yapıyor.

Welinton topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

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'64 Mariano orta yapıyor.

Welinton topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

Isaac Sackey oyundan çıkıyor ve yerine Berkan Emir oyuna dahil oluyor.

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'66 Galatasaray adına Selçuk İnan sağ taraftan falsolu bir vuruşla korneri kullanıyor.

Giorgos Tzavellas topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

Mariano orta yapıyor.

Haydar Yılmaz çıkıyor ve topa hakim oluyor.

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'67 Galatasaray atağı, Garry Rodrigues topla birlikte hızla ilerliyor.

Garry Rodrigues orta yapıyor.

Welinton topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

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'69 Lamine Gassama orta yapıyor.

Galatasaray takımından Maicon araya girerek rakip takımın atağını kesiyor

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'70 Maçın başından beri ıslıklanan Latovlevici çıkıyor, Linnes oyunda

Lungu'nun sert müdahelesinde Serdar Aziz yerde kaldı.

Lungu sarı kart gördü

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'73-74 Serdar Aziz, Lamine Gassama ile mücadele ederken rakibini ittiği için sarı kart görüyor.

Aytemiz Alanyaspor takımından Efecan Karaca, Garry Rodrigues ile mücadele ederken rakibine çelme takıyor.

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'75-76-77 Garry Rodrigues rakiplerini geçiyor.

Galatasaray takımından Garry Rodrigues orta yaparak topu ceza sahasına göndermeye çalışıyor, ancak rakip oyuncu bunu engelliyor.

Maniatis devam edemiyor Cenk Alkılıç oyunda

Chisamba Lungu orta yapıyor.

Serdar Aziz topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

Younes Belhanda tarafından çekilen şut rakip oyuncudan döndü.

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'78 Fabrice N'Sakala orta yapıyor.

Maicon topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

Galatasaray takımından Garry Rodrigues güzel bir orta yapıyor.

Bafetimbi Gomis çok önemli bir gol pozisyonu yakalıyor, ancak golü kaçırıyor.

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'80 Galatasaray atağında Bafetimbi Gomis ofsayta düşüyor.

Badou Ndiaye, Emre Akbaba tarafından faulle durduruldu.

Badou Ndiaye sakatlık geçiriyor ve tedavisi sağlık görevlileri tarafından yapılıyor.

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'84 Galatasaray atağında Garry Rodrigues ortayı yapıyor ancak etkili olamıyor.

Cenk Ahmet Alkılıç, Serdar Aziz tarafından çok sert bir faule maruz kaldı.

Serdar Aziz sarı kart gördü.

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'85 Garry Rodrigues kaleci ile karşı karşıya kaldı fakat değerlendiremedi

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'86 Alanyaspor takımından Welinton, Selçuk İnan ile mücadele ederken rakibine çelme takıyor.

Welinton itirazdan dolayı sarı kartı görüyor.

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'88 GOL! Gomis kaleciyle karşıya kaldı değerlendirmedi, devam eden atakta Yasin'in pasında Gomis farkı ikiye çıkardı 2-0

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'90 Badou Ndiaye oyundan çıkıyor ve yerine Koray Günter oyuna dahil oluyor

Maicon oyundan çıkıyor ve yerine Ahmet Yılmaz Çalık oyuna dahil oluyor.

4 dakika ilave süre oynanacak

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'90+3-90+4 Galatasaray takımından Bafetimbi Gomis orta yaparak topu ceza sahasına göndermeye çalışıyor, ancak rakip oyuncu bunu engelliyor.

Galatasaray adına köşe atışını Younes Belhanda sağ taraftan kullanıyor.

Bafetimbi Gomis çok önemli bir gol pozisyonu yakalıyor, ancak topu kaleci çeliyor!

Mücadele 2-0 Galatasaray’ın üstünlüğü ile sona erdi