Galatasaray, Belhanda ile sözleşme imzaladı

Galatasaray, uzun süredir uğraş verdiği Younes Belhanda transferinde mutlu sona ulaştı.



Ntvspor'un haberine göre; Sarı-Kırmızılılar, Faslı futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı. Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Dinamo Kiev'le 8 milyon Euro bonservis + 1 milyon Euro bonus karşılığında anlaşan Galatasaray, ödeme planıyla ilgili detayları da sonlandırıp transferi bitirdi.



Yıllık 3 milyon Euro kazanacak Belhanda'nın kısa süre içerisinde resmi olarak açıklanması, ve 27 yaşındaki futbolcunun pazartesi günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor.



Geçtiğimiz sezon 36 maçta Nice adına sahaya çıkan Belhanda, takımına 3 gol 6 asist kaydetmişti. Belhanda, Fas Milli Takımı'nın da formasını giyiyor.