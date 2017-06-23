T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray, Belhanda ile sözleşme imzaladı

Belhanda'nın bonservisini elinde bulunduran Dinamo Kiev'le 8 milyon Euro bonservis + 1 milyon Euro bonus karşılığında anlaşıldı

23 Haziran 2017 22:02

Galatasaray, uzun süredir uğraş verdiği Younes Belhanda transferinde mutlu sona ulaştı.

Ntvspor'un haberine göre; Sarı-Kırmızılılar, Faslı futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı. Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Dinamo Kiev'le 8 milyon Euro bonservis + 1 milyon Euro bonus karşılığında anlaşan Galatasaray, ödeme planıyla ilgili detayları da sonlandırıp transferi bitirdi.

Yıllık 3 milyon Euro kazanacak Belhanda'nın kısa süre içerisinde resmi olarak açıklanması, ve 27 yaşındaki futbolcunun pazartesi günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon 36 maçta Nice adına sahaya çıkan  Belhanda, takımına 3 gol 6 asist kaydetmişti. Belhanda, Fas Milli Takımı'nın da formasını giyiyor.

ETİKETLER

Younes Belhandadinamo kievfasgalatasaraysözleşmebonservis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24