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Spor

GALATASARAY BELGRAD'DA TUR ARAYACAK İSTANBUL (A.A)

04 Ağustos 2010 13:36

-GALATASARAY BELGRAD'DA TUR ARAYACAK İSTANBUL (A.A) - 04.08.2010 - UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Sırbistan'ın OFK Belgrad takımıyla deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'ın, bu kentteki hatıraları iyi değil. Ali Sami Yen Stadı'nda yapılan ilk maçta 2-0'lık skor avantajını yakalamasına rağmen, bu sonucu maç sonuna taşıyamayan ve rakibinin 2 golüne engel olamayan sarı-kırmızılı ekibi, rövanşta zorlu bir mücadele bekliyor. Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en başarılı ekibi olan Galatasaray, tarihinde iki kez Sırp ekibiyle karşılaşırken, ikisinde de tur atlayamadı ve deplasman maçlarını kaybetti. Sarı-kırmızılılar, eski Yugoslavya döneminin Avrupa'da en fazla ses getiren Belgrad takımı olan Kızılyıldız ile UEFA Kupası'nda 1979-80, 1989-90 sezonlarında eşleşti. İlk eşleşmesinde İstanbul'da rakibiyle 0-0 berabere kalan Galatasaray, deplasmanda 3-1 yenilirken, ikinci eşleşmesinde ise bu kez İstanbul'da 1-1 berabere biten maçın ardından, Belgrad'da rakibine 2-0 ile boyun eğdi. Sarı-kırmızılı ekibin UEFA Kupası'nda tur atlayabilmek için Belgrad'da bir ilki gerçekleştirmesi gerekiyor.

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