Galatasaray, Belçika kampını iyi bitirdi

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Galatasaray, Hollanda'daki son hazırlık maçında, Belçika ekibi KSK Hasselt'i Arda Turan ve Emre Çolak'ın golleriyle 2-0 mağlup etti.Yeni sezon hazırlıklarını Hollanda’nın Venlo kentinde sürdüren Galatasaray, son hazırlık maçında Belçika’nın KSK Hasselt takımıyla karşılaştı.NTV Spor'un haberine göre maç boyunca rakibinden üstün bir oyun sergileyen sarı kırmızılılar, Arda Turan ve Emre Çolak'ın golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti.Sarı kırmızılılar karşılaşmaya Aykut Erçetin, Ali Turan, Servet Çetin, Ahmet Kesim, Hakan Kadir Balta, Mustafa Sarp, Lorik Cana, Sabri Sarıoğlu, Arda Turan, Serdar Özkan, Mehmet Batdal ilk 11’i ile başladı.Zayıf rakibi karşısında rahat bir oyun sergileyen Galatasaray, aradığı golü 12. dakikada buldu.Sağ kanattan son çizgiye inen Ali Turan’ın yerden verdiği pasla ceza sahası içinde topla buluşan Arda Turan’ın bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu.Sarı kırmızılılar rakip kalede net pozisyonlar bulmaya devam etti, ancak son vuruşlarda etkili olamayan temsilcimiz skoru değiştirmeyi başaramadı ve soyunma odasına 1-0 üstün gitti.Galatasaray ikinci devreye de hızlı başladı. Sarı kırmızılı ekipte Arda Turan, 55. dakikada yerini Emre Çolak'a bıraktı.Karşılaşmanın 77. dakikasında Sabri'nin ceza sahasına girmeden çektiği sert şutta top kaleciyi geçerken, çizgi üzerinde topa kayarak müdahale eden Emre Çolak skoru 2-0 yaptı.Kalan sürede iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremezken, Galatasaray sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı.