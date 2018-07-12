Galatasaray beklenen transferi açıkladı

Galatasaray'da, anlaşma sağlandığı medyaya yansıyan Henry Chukwuemeka Onyekuru transferi, KAP açıklamasıyla birlikte resmiyet kazandı. Kiralık olarak transferi tamamlanan Onyekuru için kulübü Everton'a 800 bin Euro kiralama bedeli ödenecek, oyuncu ise bir sezon için 1 milyon 200 bin Euro kazanacak.

UEFA ile mali yapının düzenlenmesi konusunda 4 yıllık anlaşma imzalayan Galatasaray'ın, mali zorluklar yaşadığı bu transfer döneminde bonservis bedeli ödemek yerine kiralık oyuncu arayışında olduğu bilinmekteydi. Kulüp tarafından KAP'a yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

"Profesyonel futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru ve kulübü Everton FC (Everton) ile oyuncunun geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 800.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir.

Futbolcuya ise 2018-2019 futbol sezonu için net 1.200.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ayrıca oynayacağı TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında takımın alacağı her bir galibiyet için net 10.000 Euro veya oynayacağı Türkiye Kupası müsabakalarında takımın alacağı her bir galibiyet için net 5.000 Euro ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur"