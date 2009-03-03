Galatasaray BC Kiev'i ağırlıyor



Eurochallange Kupası'nda mücadele eden Galatasaray Cafe Crown, bugün saat 20.00'de BC Kiev ile Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda karşılaşacak.



Galatasaray Cafe Crown Basketbol Takımı, FIBA Eurochallenge Kupası 2. tur (Top 16) (J) Grubu'ndaki 5. maçında bugün evinde Ukrayna temsilcisi BC Kiev ile karşılaşacak.



Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.



Gruptaki 4'er maç sonucunda 3 galibiyet ve 1 yenilgisi bulunan Ukrayna temsilcisi averajla ilk sırada yer alırken, Galatasaray Cafe Crown ise 1 galibiyet ve 3 yenilgiyle averajla 4. sırada bulunuyor.



Kiev'de yapılan maçta BC Kiev, Galatasaray Cafe Crown'u 95-62'lik skorla yenmişti.