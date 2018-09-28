Galatasaray, BB Erzurumspor'u tek golle geçti

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki zorlu Porto sınavı öncesinde Spor Toto Süper Lig'in açılış mücadelesinde BB Erzurumspor karşısında son provasına çıktı. Sarı-kırmızılılar, sahasındaki serisine devam ederek Erzurum ekibini 1-0'lık skorla geçti. Galatasaray'ın golünü 74. dakikada Maicon attı.

Fatih Terim'den 5 değişiklik

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, 3-0 kaybettikleri Akhisarspor mücadelesinde ilk 11'de görev verdiği 5 oyuncuyu bu maçta oynatmadı. Fatih Terim, Akhisarspor müsabakasında ilk 11'de oynattığı Ozan Kabak, Yuto Nagatomo, Fernando Reges, Sinan Gümüş ve Henry Onyekuru'yu yedek soyundurdu.

Bu futbolcuların yerine Maicon, Ömer Bayram, Donk, Feghouli ve Eren Derdiyok görev aldı. Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, bu sezon ilk kez bir Süper Lig müsabakasına 11'de başladı. Öte yandan Galatasaray'ın yeni transferi Ömer Bayram, ilk kez bir resmi maçta sarı-kırmızılı formayı terletti.

Galatasaray hızlı başladı

Taraftarının da desteğini arkasına alarak maça etkili başlayan Galatasaray, ilk dakikalarda gole çok yaklaştı. Henüz 2. dakikada serbest vuruş kazanan sarı-kırmızılı takımda Maicon'un vuruşu direğe takıldı. İlerleyen dakikalarda da vites düşürmeyen cimbom, kaleci Sehic'i geçmeyi başaramayınca ilk yarı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Aslantepe'yi Maicon ayağa kaldırdı

İkinci yarıya da hızlı başlayan Cimbom, Erzurum kalesini abluka altına aldı. Buna karşın konuk ekip de kontra ataklarla gol aradı. Galatasarayın aradığı gol ise bir duran topla geldi. 74. dakikada Ömer Bayram'ın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte kafayla topu ağlara gönderen Maicon, sarı kırmızılıları 1-0 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray, 15 puana yükseldi hafta maç fazlasıyla lider girdi. BB Erzurumspor ise 2 puanda kaldı.