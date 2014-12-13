Galatasaray Basketbol Takımı'nda bütün oyuncular serbest kaldı!

Maddi sebeplerden dolayı Furkan Aldemir, Pietro Aradori, Nathan Jawai ve Ian Vougioukas'ı kaybeden Galatasaray'da, yıldız oyuncu Carlos Arroyo dahil bütün basketbolcular serbest kaldı. Şube koordinatörü Murat Özyer, "Takımdaki herkes serbest. İstedikleri yere gitme hakkına sahipler" dedi.

Mali yönden zor günler yaşayan Galatasaray'ın erkek basketbol şubesinde, alacaklarını tahsil edemeyen Furkan Aldemir'in takımdan ayrılmasının ardından 3 oyuncu daha kulübe veda etti.

Maddi sebepler, sakatlık ve uyum problemi gibi çeşitli nedenlerden dolayı beklenenen performansı gösteremeyen İtalyan Pietro Aradori, Avustralyalı Nathan Jawai ve Yunan Ian Vougioukas dün sözleşmelerini karşılıklı olarak feshedip takımdan ayrıldı.

Bu gelişmenin ardından Radyospor'a kulüpteki durum hakkında bilgi veren Galatasaray Basketbol Şube Koordinatörü Murat Özyer, çarpıcı açıklamalar yaptı. Özyer'in sözleri şöyle:

"Aradori idmana ve maça çıkmayacağının tebligatını yaptı. Ardından Jawai ve Vougouikas da tebligat yaptı. Bu giden oyuncular zaten süre alamıyorlardı. Mali problemlerimiz var. Hem tasarruf yapmamız hem de gelir elde etmemiz lazım.

Arroyo için kesin kalacak diyemem. Şu anda Arroyo dahil herkes serbest, istedikleri yere gidebilirler.

Erceg’i isteyenler var. Onu elimizde tutmak için yöneticiler elinden geleni yapacak.

İstifa etmeyi düşünmüyorum. Bir işe başladık, bitirene kadar buradayım.

Geçen yıl Fenerbahçe ile final maçını oynamak için her şeyi yaptık. Ama yönetim böyle bir karar aldı."