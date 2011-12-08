-Galatasaray Basketbol takımı grup lideri İSTANBUL (A.A) - 08.12.2011 - Galatasaray Medical Park Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 9. maçında Çek Cumhuriyeti'nin ZVVZ USK Prag ekibini 75-67 yenerek, grupta liderliğe yükseldi. Karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray Medical Park, Taurasi ve Charles'in basketleriyle 6. dakikada 15-4 öne geçti ve ilk periyodu 22-11 önde bitirdi. Sarı-kırmızılı takım, ikinci periyotta Bahar ve Prints ile etkili mücadelesini sürdürürken ZVVZ USK Prag, son bölümde pota altında Elhotova ve Montanana, dış atıştan da Elin Eldebrink ile kaydettiği basketlerle ilk yarı tamamlanırken farkı 6 sayıya indirdi: 35-29 Maçın ikinci yarısına iyi başlayan ZVVZ USK Prag, savunmada fazla direnç gösteremeyen Galatasaray Medical Park karşısında üst üste basketler kaydederek, 25. dakikada durumu eşitledi: 43-43 Skorer oyuncuları Taurasi, Charles'in devreye girmesiyle toparlanan sarı-kırmızılı takım, tekrar üstünlüğü ele geçirdi ve son çeyreğe 56-52 önde girdi. Son periyotta sayı üretmekte zorlanan ev sahibi takım karşısında Burgrova ve Jones ile etkili olan Çek temsilcisi, 36. dakika farkı 1 sayıya (62-61) düşürdü. Fakat Galatasaray Medical Park'ta tekrar sahne alan yıldız oyuncular Charles, Taurasi, üstünlüğün rakiplerine geçmesine izin vermediler ve takımlarının karşılaşmadan 75-67 galip ayrılmasını sağladılar. Grupta 8. galibiyetine ulaşan Galatasaray Medical Park, Ros Casares'in VICI Aistes'e yenilmesiyle liderliğe yükseldi. Sarı-kırmızılı takımda Diana Taurasi 26 sayı ile maçın en skorer ismi olurken, Tina Charles de 25 sayı 10 ribauntla galibiyetin mimarlarından oldu. Galatasaray Medical Park, deplasmanda yapılan karşılaşmada da ZVVZ USK Prag'ı 78-70 mağlup etmişti. Bu arada maç sonunda Diana Taurasi ile Işıl Alben, karşılaşmayı izleyen sarı-kırmızılı taraftarların tezahüratlarına eşlik etti. Salon: Abdi İpekçi Hakemler: Miroslav Tomov xx (Bulgaristan), Maka Kupatadze xx (Gürcistan), Nicolaas Zwiep xx (Hollanda) Galatasaray Medical Park: Işıl xx 2, Şaziye x, Taurasi xxx 26, Bahar xxx 8, Charles xxxx 25, Prints xxx 12, Matic x, Gülşah x 2, Sariye x ZVVZ USK Prag: Penicheiro x, Elhotova xxx 16, Jones xx 13, Viteckova xx 7, Burgrova xx 8, Elin Eldebrink x 5, Montanana xx 12, Frida Eldebrink x 2, Kulichova x 4 1. Periyot: 22-11 Devre: 35-29 3. Periyot: 56-52