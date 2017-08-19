Galatasaray, başkent deplasmanında zorlanmadı

Süper Lig'in 2017-18 sezonuna yepyeni bir kadroyla giren ve sezonu 4-1'lik Kayserispor galibiyetiyle açan Galatasaray, ilk haftada ligin yeni ekibi Yeni Malatyaspor'a 3-1 yenilen Osmanlıspor'u deplasmanda Maicon, Gomis ve Tolga'nın golleriyle 3-1 mağlup etti.

Ev sahibi Osmanlıspor'un tek golü karşılaşmanın 58. dakikasında Tugay Kaçar'ın asistinde Serdar Gürler'den geldi.

Maçın özeti

'1 Karşılaşmaya Galatasaray başladı.

'5 Galatasaray'da Belhanda, Kayserispor karşılaşmasına oranla daha geriden oyun kuran bir anlayışla oynuyor. Sarı-kırmızılılar ilk dakikalarda Gary Rodrigues'in olduğu sağ tarafı tartıyor.

'9 Osmanlıspor Serdar Gürler'in geliştirdiği atakta yüklendi. Başkent ekibi, uzun süre Galatasaray savunması tarafından sonlandırılamayan ataktan yararlanamadı.

'11 Galatasaray, Belhanda'nın kullandığı frikikle pozisyon buldu. Faslı futbolcunun Mariano'ya verdiği pasa refleks olarak topukla vuran Fernando, takımını gole yaklaştırdı ancak top üstten auta gitti.

'14 Kornerde Osmanlıspor savunmasından seken topu kafayla tamamlayan Maicon, maçın ilk golünü attı: 0-1.

'18 Galatasaray, geçen hafta Kayserispor karşısında oynadığı kadar baskılı bir oyun sergilemese de topun; dolayısıyla oyunun da hakimi durumunda. Osmanlıspor kontratakla sarı-kırmızılılar için tehlike yaratmaya çalışıyor.

'23 Osmanlıspor'un kalecisi Hakan Arıkan'ın takımına güven verdiği söylenemez. Galatasaraylı futbolcular kaleyi rahatlıkla tercih ederken, Hakan'ın attığı toplarda ayağını kötü kullanması sebebiyle takım arkadaşları da zor anlar yaşıyor.

'24 Lawal uzaktan şansını denedi, Fernando Muslera için kolay top oldu.

'29 Galatasaray, tartışmaya kapalı bir şekilde topun hakimi ancak sarı-kırmızılılarda geçen sezonun hastalığı 'yan pas' nüksetmiş durumda. Topa sahip olan Galatasaraylılar, hücumda organizasyon yaratmakta güçlük çekiyor. Bu durumda Osmanlıspor'un kapalı oyununun da oldukça payı var.

'31 Çizgiye doğru koşu yapan Rodrigues'in pasında Gomis yakın mesafeden çok sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2.

'35 Galatasaray, Mariano'yla başlayan güzel bir atak geliştirdi. Sağ tarafta üçgen kurup paslaşan sarı-kırmızılılarda top son olarak Rodrigues'in sert kestiği topla ceza sahasına girdi ancak Gomis topa dokunamadı.

'36 Editörün yorumu: Bülent Uygun yönetimindeki Osmanlıspor, Mustafa Reşit Akçay'la geçen sezon oynadığı futboldan fersah fersah uzak. Başkent ekibinin sahada topla oynama ve hücum anlamında pek bir varlık gösterdiğini söylemek güç. Geçen sezon duran toplarla başı epey derde giren Galatasaray da, bu dezavantajını avantaja çevirmiş gibi görünüyor.

'40 Gomis ilerde pres yapıyor. Takım arkadaşlarına da pres yapmaları yönünde uyarıda bulunuyor. Fransız golcü, Süper Lig'de fark yaratan isimlerden biri olacağını belli ediyor.

İlk yarı sona erdi.

Editörün yorumu: Galatasaray'ın oyunu, özellikle geçen sezon düşünüldüğünde taraftarına güven veriyor. Sarı-kırmızılılar, oldukça iştahlı oynuyor. Osmanlıspor'un ise sahada herhangi bir amacı olduğunu söylemek güç. 2-0 geride olan ev sahibi, isteksiz ve temposuz bir oyun sergiliyor. Henüz söylemek için çok erken olsa da, bu sezon şampiyonluk yarışı, Beşiktaş ve Galatasaray arasında geçecek gibi görünüyor...

Karşılaşmada ikinci yarı, Osmanlıspor'un vuruşuyla başladı.

'49 Osmanlıspor, Serdar Gürler'le net bir fırsattan yararlanamadı. Muslera, gol izni vermedi.

'53 Mariano'nun pasında ceza sahası yayında topla buluşan Belhanda kontrol edip vurmak istedi ancak etkili bir şut çıkaramadı.

'55 Galatasaray ileride çok etkili pres yapıyor. Zaten hücum anlamında pek bir planı olmadığını belli eden Osmanlıspor, sarı-kırmızılı futbolcuların presi karşısında çaresiz kalıyor.

'56 Galatasaray, bu akşam oldukça iyi oynayan Mariano'nun pasında Tolga Ciğerci'nin golüyle farkı 3'e çıkardı: 0-3.

'58 Karambolde ceza sahasında topla buluşan Serdar Gürler, topu ağlara gönderdi: 1-3. Serdar; Osmanlıspor adına günün etkili isimlerindendi. Sarı-kırmızılıların yediği gol, yine bir duran top başlangıcıyla geldi...

'62 Osmanlıspor golden sonra ataklarını sıklaştırdı. Başkent ekibi için, 'üzerindeki ölü toprağını attı' yorumunu yapmak mümkün. Galatasaray'da da henüz sezonun başı olmasının da etkisiyle yorgunluk gözlemleniyor. Sarı-kırmızılılar, bu dakikaya kadar çok baskılı oynadı.

'64 Rodrigues'in pasında Gomis'le gole çok yaklaştı Galatasaray. Rodrigues'in sol kanattan içeri sert kestiği topta tek vuruşla tamamlamak isteyen Gomis'in çıkardığı güzel şut, kaleci Hakan Arıkan'ın üzerine gitti.

'68 Serdar Aziz'in çok büyük hatasında Osmanlıspor gole çok yaklaştı. Bomboş kaleyle karşı karşıya kalan Regaten, 2 kez şut şansı buldu; ilk şut savunmada Linnes'ten sekerken, Regaten'in ikinci vuruşu da az farkla auta gitti.

'72 Osmanlıspor dakika itibarıyla yorgun Galatasaray'ın yarı alanında etkili bir oyun oynuyor. Az önce çok net bir fırsattan yararlanamayan başkent ekibi, oyunu Galatasaray yarı alanında kabul ettirdi.

'77 Galatasaray, rakibini oyuna dahil ediyor. İlk yarıda ve ikinci yarının yaklaşık ilk 10 dakikasında rakibini adeta 'sahadan silen' sarı-kırmızılılarda yorgunluk çok net gözlemleniyor.

'80 Gomis'in pasında kontrol etmesi halinde altıpas içinde kaleciyle karşı karşıya kalacak olan Tolga, topu ayağının altından kaçırdı ve Osmanlıspor savunması topu uzaklaştırdı.

'81 Galatasaray'da Ndiaye'nin yerine Selçuk İnan oyuna dahil oldu.

'86 Osmanlıspor'da Aminu yerine Umut Nayir oyuna girdi.

'87 Galatasaray'da Gomis yerine Eren Derdiyok oyuna dahil oldu. Fransız futbolcu, Igor Tudor'un kararından pek memnun görünmüyor.

90+2 Linnes, istemsiz bir şekilde Serdar Gürler'in omzuna kramponla bastı. İkili mücadelede yerde kalan Serdar'dan sıyrılmaya çalışan Norveçli futbolcu, rakibinin omzuna bastı. 25 yaşındaki oyuncu, pozisyonun ardından rakibinden özür diledi.

Karşılaşma, Galatasaray'ın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.