Galatasaray başkanını seçiyor

T24 - Galatasaray Kulübü, 95. dönem başkanını bugün yapılacak olağan seçimli genel kurul toplantısıyla seçiyor.





Galatasaray kongre üyeleri, bugün sandık başına gidecek. Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda saat 10:00'da başlayacak Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, mevcut başkan Adnan Polat ile dünyaca ünlü spor adamları Peter Kenyon, Tomas Kurth ve Esteve Calzada'yla sözleşme imzalayan Adnan Öztürk yarışacak.



Kongre Divan Kurulu'nun oluşturulmasından sonra, başkan adayları genel kurula hitap edecek ve oylama başlayacak. Oylama saat 15.00'de bitecek ve sayıma geçilecek.





7 bin 521 kişi oy kullanacak



Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, kayıtlı 10 bin 824 üyeden aidatını yatıran 7 bin 521 üye oy kullanacak.



Kulüp üyesi ve aidatını yatıran 22 kişi de, kulüpte çalışması nedeniyle kayıtları geçici olarak donduruldukları için oy veremeyecek.





Adnan Polat'ın listesi



Cemal Özgörkey, Murat Yalçındağ, Ali Haşhaş, Haldun Üstünel, Işın Çelebi, Mehmet Helvacı, Yiğit Şardan, Selim Sayılgan, Emir Sarıgül, Hakan Üstünberk, Vedat Eşkinat, Doğan Yalçınkaya, Yalçın Orhon, Taner Aşkın, İbrahim Çağlar.





Adnan Öztürk'ün listesi



Hayrettin Kozak, Hamdi Yasaman, Murat Ece, Ömer Kayalıoğlu, Osman Hattat, Abdürrahim Albayrak, Can Topsakal, Mehmet Cibara, Reşit Sinanlı, Emre Alkin, Fatih Gökşen, Emre Erdoğan, Cem Ersan, Necati Demirkol, Kaan Boyner.





Polat kırmızı, Öztürk sarı



Kulüp için büyük önem taşıyan seçimde, Adnan Polat ''kırmızı', Adnan Öztürk ise 'sarı' oy pusulasını kullanacak.



Kulüp üyeleri, Galatasaray Lisesi sınıflarında oluşturulan 24 sandıkta oy verecek.





Rekorlar Ali Sami Yen'de



Sarı-kırmızılı kulübün 105 yıllık tarihinde, şimdiye kadar 33 kişi başkanlık yaptı. 1905-1914 tarihleri arasında üst üste 10 kez başkanlığa seçilen kulübün kurucusu ve ilk başkanı olan Ali Sami Yen, üst üste en fazla başkanlığa seçilen isim olarak tarihe geçti. Ali Sami Yen, 1 yıllık aradan sonra üst üste 4 yıl daha sarı-kırmızılı kulübe başkanlık yaptı.



Ali Sami Yen ayrıca, 15 dönem Galatasaray Kulübü'ne başkanlık yaparak ulaşılması güç bir rekoru da eline geçirdi. Bu görevi 15 yıl sürdüren Ali Sami Yen, Galatasaray'da en uzun süre başkanlık yapan kişi unvanına da sahip oldu.



Galatasaray Kulübü'nde Ali Sami Yen'i, 7'şer kez başkanlığa seçilen Yusuf Ziya Öniş ve Suphi Batur izliyor.





15 olağanüstü genel kurul



Galatasaray Kulübü'nde bugüne dek yapılan toplam 94 genel kurul toplantısından 15'i olağanüstü olarak gerçekleşti.



Sarı-kırmızılı kulüpte başkanlar 1926, 1931, 1932 (3 kez), 1934 (2 kez), 1935, 1939 (3 kez), 1950, 1968, 1975 ve 2001 yıllarında yapılan olağanüstü genel kurul toplantılarıyla belirlendi.









