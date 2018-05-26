Galatasaray başkanını seçiyor

Galatasaray’da 4 başkan adayının yarışacağı seçimli olağan genel kurul başladı. Kurulda başkanlık için mevcut başkan Mustafa Cengiz ve ocak ayında yapılan olağanüstü genel kurulda koltuğunu kaybeden Dursun Özbek'in yanı sıra Ozan Korkut ile Ali Fatinoğlu üyelerden oy isteyecek.

Sarı-kırmızılı kulübün 101. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Genel kurulda ilk olarak kongre divan başkanlığına Metin Aslan seçildi.

Üyelerin oylarını kullanabilmeleri için Galatasaray Lisesi'nde 20 sandık kuruldu. Oy kullanma işlemi saat 15.00'te sona erecek. Kongrede adaylardan Mustafa Cengiz 9, Dursun Özbek 3, Ozan Korkut 10, Ali Fatinoğlu ise 14 numaralı saldıkta oylarını verdi.

Adaylar son sözlerini söyledi

Mustafa Cengiz, oy verme işlemi sırasında yaptığı konuşmada, "Galatasaray geleneklerine uygun bir seçim yapıyoruz. Kapalı oy, açık sayım. Netice ne olursa olsun saygı duymak lazım. Hem camiamıza hem de ülkemize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. Dursun Özbek de seçimin hayırlı olmasını dileyerek, "İnşallah Galatasaray'a en iyi şekilde hizmet edecek ekip seçilecektir" diye konuştu.

Ali Fatinoğlu, “Bu seçimi, Galatasaray'a en çok kim faydalı olacaksa o kazansın. Diğer 3 aday kardeşime de başarılar diliyorum. Kazanan Galatasaray olsun, en büyük Galatasaray!” derken; Ozan Korkut da şunları söyledi:

“Sadece fikirlerimizi projelerimizi ve vizyonumuzu anlattık. Boş vaatlere girmeden, doğruları söyledik. Kırıcı söylemlerden uzak durduk.”

Adayların listelerinde kimler var?

Yeni dönemde başkanlığa talip olan 4 adayın yönetim kurulu aday listelerinde şu isimler yer alıyor:

Mustafa Cengiz:

Asil üyeler: Abdürrahim Albayrak, Yusuf Günay, Murat Ece, Kaan Kançal, Mahmut Recevik, Okan Böke, Dilek Kutlu, Dorukhan Acar, Ömer Cansever, Emre Erdoğan.

Yedek üyeler: Metin Karakaya, Banu Vahapoğlu Akgün, Erol Özmandıracı, Özgür Savaş Özüdoğru, İlber Aydemir.

Dursun Özbek:

Asil üyeler: Metin Öztürk, Nasuhi Sezgin, Taner Aşkın, Rıza Tevfik Morova, İbrahim Ziyal, Levent Yaz, Osman Kocaman, Ercüment Erdem, Niyazi Yelkencioğlu, Dikran Gülmezgil.

Yedek üyeler: Cenk Eyüboğlu, Osman Aral, Fırat Uygur, Ceyda Üçer, Kayhan Berberoğlu.

Ozan Korkut:

Asil üyeler: Tuncer Hunca, Şener Macun, Burak Elmas, Adnan Öztürk, Fehmi Naci Cansun, Başar Yücel, Cem Ersan, Mete İkiz, Reşit Sinanlı, İsmail Gökhan Esin.

Yedek üyeler: Burak Altınbaşak, Tuba Toprak Tuncel, Tunca Hazinedaroğlu, Cenk Soyer, Cemal Murat Akar.

Ali Fatinoğlu:

Asil üyeler: Deniz Gün Enön, Kemal Ersin Pirinç, Remzi Tözün, Ahu Yaşar Aydın, Levent Karadeniz, İbrahim Bozan, Cemal Dayıoğlu, Pınar Altuğ Tüfekçioğlu, Cenk Gönenç, Ali Araptarlı.

Yedek üyeler: Denizhan Ege, Arda Nal, Çetin Öner, Gürhan Ozanoğlu, Esat Akbülbül.