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Spor

Galatasaray Başkanı'ndan 'penaltı' kararına 'beyit'li tepki!

"Kelimelerin tükendiği anlar vardır, kelimeler tükenmiştir”

24 Kasım 2018 04:43

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, tartışmalı penaltı kararı nedeniyle 1-1 beraberlikle yetindikleri Atiker Konyaspor maçının ardından değerlendirmede bulundu. Karara tepkisini bir beyit ile gösteren Cengiz, "Bir beyit geldi aklıma: Geçme namert köprüsünden, ko aparsın sel seni. Yatma çakal yatağında, ko yesin aslan seni" dedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, tartışmaların odağında yer alan Galatasaray – Atiker Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Müsabakayı Galatasaraylılar Derneği’nde takip eden Cengiz, “Maç sonu öfkeyle ya da sevinçle söylenen sözde eksik ya da fazla şeyler vardır. Kelimelerin tükendiği anlar vardır, kelimeler tükenmiştir” dedi.

Cengiz, “Bir beyit geldi aklıma: Geçme namert köprüsünden, ko aparsın sel seni. Yatma çakal yatağında, ko yesin aslan seni” diye konuştu ve ekledi: “Cezalar bizi birbirimize kenetliyor. Her şeye rağmen şampiyon olacağımızı söylüyorum. Camiamıza da, ‘sahte dostlardan korunun’ diyorum.” diye konuştu.

 

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