Galatasaray Başkanı'ndan istifa isteği !..

Mustafa Cengiz: \"Sportif AŞ\'de bulunan değerli kardeşlerimden bugünden itibaren istifa etmelerini istiyorum\"

İSTANBUL,(DHA)

Galatasaray\'ın yeni başkanı Mustafa Cengiz, mazbata töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Cengiz, \"Sportif AŞ\'de yönetim kurulunda bulunan değerli kardeşlerimden, özellikle rica ediyorum. SPK\'nın dolaplı girdaplarına direnmeyelim. Hepsini yeniden değerlendireceğiz. Tamamının bugünden itibaren istifa etmesini ve Galatasaray camiasının önünü açmasını rica ediyoruz. Bugünden itibaren istifa etmelerini istiyorum\" dedi.