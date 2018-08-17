Galatasaray Başkanı'ndan Emre Akbaba açıklaması: Biz arkadan dolaşarak iş yapmayız

Galatasaray Başkanı Mehmet Cengiz, Emre Akbaba’nın Aytemiz Alanyaspor’dan transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, 4 milyon Euro olmasını bekledikleri bonservis ücretinin birkaç saat içinde KAP’a açıklanacağını söyledi.

Akbaba’nın transferinde adı geçen Fenerbahçe’nin resmi bir teklifi olmadığını kaydeden Cengiz, “Biz arkadan dolaşarak iş yapmayız. Biz hep gerçekleri söyleriz. Bunları söylerken, asla bir rakibimize gönderme yapmıyorum. Rakiplerimize çok saygılıyız. Türkiye'nin bu zorlu günlerinde sıkıntı yaşarken, sporda ek dertler ve ek kavgalar getirmek yanlısı değiliz. Buna alet olmayız” dedi.

"Asla bir rakibimize gönderme yapmıyorum"

Emre Akbaba'nın transferinin netleşmesinin ardından yardımcısı Abdurrahim Albayrak ile birlikte statta bir basın toplantısı düzenleyen Cengiz’in açıklamaları şöyle:

Bu basın toplantısı planlanmamıştı, burada bekliyorsunuz diye geldik. Taraftarın istediği bir futbolcuyu ben de istiyorum, ben de taraftarım. Bende olan çalışanlar, elemanlar, futbolcular, teknik heyet, hepsi dünyanın en iyisi. Her gün kendimizi yenilemeliyiz. Galatasaray da, Manchester United da, Barcelona da hepsi yetersizdir çünkü sürekli yenilenmek zorundayız. Biz arkadan dolaşarak iş yapmayız. Biz hep gerçekleri söyleriz. Bunları söylerken, asla bir rakibimize gönderme yapmıyorum. Rakiplerimize çok saygılıyız. Türkiye'nin bu zorlu günlerinde sıkıntı yaşarken, sporda ek dertler ve ek kavgalar getirmek yanlısı değiliz. Buna alet olmayız. Biz rakiplerimize saygılıyız.

"Açıkça sergilenen tavır bir Galatasaraylı duruşu"

"Gelelim Emre transferine. Aldığımız duyumlar açıkça sergilenen tavır bir Galatasaraylı duruşu. Biz kendisine teşekkür ederiz. Profesyonel dünyada böyle şeyler artık kalmadı. Tüfek icat oldu, mertlik bozuldu. 1-2 saat içerisinde KAP'a bonservis bedelini açıklarız. Görünen 4 milyon Euro ödeyeceğiz. Çok önemli bir kısmı sponsorumuz tarafından açıklanacak. 4 yıllık sözleşme imzalayacağız. Fenerbahçe bizim çok değerli bir rakibimiz, bu dostluğumuzu etkilemez. Resmi teklifleri yok, birtakım söylemler var. Rakipler için bir kelime kullanmam.

"İsterdik ki Emre, bize bedava gelsin, ücret almasın ama..."

"Biz isterdik ki Emre, bize bedava gelsin, ücret almasın ama böyle bir dünya yok. Şu anda en sağlıklı transfer Muğdat transferi gibi gözüküyor ama o da bu kurla beraber acayip bir noktaya geldi. İnşallah düzelecek. Ülkemizin bu durumu geçici. Çok dinamik ve genç bir nüfusumuz var. İnşallah üreteceğiz ve bunları aşacağız. Biz hiçbir şeye sevinemiyoruz. Bir saat sonra başka bir şey çıkıyor, biz de şaşırıyoruz. İnşallah Ndiaye de olacak. Başka sözcük kullanmak istemiyorum. Bazen söyledikleriniz dünyanın öbür ucunda yankılanıyor. 750 bin Euro'ya gitti. Şu an transferde 3,35 milyon Euro açıktayız. 31 Mayıs 2019'a kadar bunu kapatamazsak 3 milyon Euro ceza öderiz! Son olarak, bizim %70'e yakın borçlarımız kısa vadeliydi. On eş gün önce bunu tersine çevirdik. Borçlarımızı yeniden yapılandırdık. 380 milyon TL'lik borcu yapılandırdık ve borçların %70'ini uzun vadeye yaydık. Tamamını da TL yaptık."