Galatasaray Başkanı'ndan Arda Turan açıklaması: Benim için kapandı

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, gideceği yönünde iddialar çıkan golcü futbolcu Burak Yılmaz’ın takımdan ayrılmayacağını söyledi. Aysal, Arda Turan transferi için ise “Çok çaba harcadık ama o iş artık benim için kapandı” dedi.

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, Burak Yılmaz ve Arda Turan transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Habertürk gazetesine konuşan Ünal Aysal, spora politika karışmaması gerektiğini söyledi.

Aysal, “Politikaya hiç burnumuzu sokmak istemiyoruz. Kulüp olarak hiçbir şekilde pozisyon alamayız. Zaten Türk sporu yeteri kadar sıkıntılı, bunlara yenileri eklenmemeli. Futbolun tek rengi vardır, o da kulüp rengidir. Politika da içine girerse, iş daha da karışır” ifadelerini kullandı.

Başkan Aysal, takımdan ayrılacağı yönünde iddialar çıkan Burak Yılmaz için son sözü söyledi.

Aysal, “Burak Yılmaz hiçbir yere gitmeyecek. Bir takıma göndermek gibi bir niyetimiz yok. Bu sezon yine Galatasaray’da büyük işler yapacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Atletico Madrid’de oynayan Arda Turan’ı transfer etmek için girişimlerde bulundukların belirten Aysal, “Arda Turan’ın transferini sağlayabilmek için çok çalışma yaptık. Geri döndürebilmek için çok çaba harcadık. Ancak o iş artık benim için kapandı” dedi.