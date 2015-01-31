Galatasaray Başkanı Yarsuvat: ABD Gülen'i iade etmez, zaten onlar çağırdı

Aynı zamanda deneyimli bir hukukçu olan Galatasaray Başkanı Duygun Yarsuvat, Fethullah Gülen'in Türkiye’ye iade edilmesi tartışmalarıyla ilgili olarak, “Siyasi amaçlı bir davada iade edilmez. Dava siyasiyse iade edilmez. Cumhurbaşkanı'nın deport edilsin demesi de zaten bu yüzden. Ama Gülen'i zaten ABD çağırdı oraya” dedi.

Galatasaray Başkanı Duygun Yarsuvat, CNN Türk'te gündeme dair çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Duygun Yarsuvat'ın CNN Türk'te yayınlanan, Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu Keyfi programında yaptığı açıklamalardan satır başları şu şekilde;

‘Bu komployu yapan kim? Cemaatçi polisler’

('50 milyon Dolar' iddiası ile ilgili soruya cevabında) Açın bakın medayaya, Aziz Yıldırım hep söyledi bunu; 'bunu bana yapanlar cemaattir' diyor. Demek ki Aziz Yıldırım'ı bu hale cemaat getirdi.

Bu komployu yapan kim? Cemaatci polisler. Cemaatci polisler sadece Aziz Yıldırım'a da yapmadı bu komployu. Balyoz Davası gibi bir dava yarattılar. Sahte deliller üreterek, kendi bilirkişileri vasıtasıyla insanlar yargılandı. 265 kişi bu davada yargılandı ve çoğu üst rütbeli subaylardı.

‘Amaçları orduyu ortadan kaldırmaktı’

Bence amaçları orduyu ortadan kaldırmaktı. Bence başardı da... Ordunun haline bakın...

Fetullah Gülen ABD'ye gitti. Gittiği tarihe bakın?

Gülen'in amacının dini esaslara göre kurulmuş bir devlet yapısı olduğunu düşünüyorum. Yanılabilirim. 1971 senesinde yaptığı bir açıklamada 'altın nesil yetiştireceğiz' demiştir. Yurt içindeki okullar, evler yurtlar... Kendisine güvenen bir gençlik yaratmıştır. Bu gençlik bugün idari mekanizmada belli mevkilere yerleştrilmiştir. Mülkiye, askeriye ve yargıya adam yetiştirmek istemişlerdir. Askeriye konusunda fazla başarılı olamamışlardır ama yine de vardır.

Hükümetin attığı adımlar

Hükümetin bu konuda adımlar haklı mı haksız mı beni alakadar etmez. Ben bir durum tespiti yapıyorum.

‘Gülen'i ABD çağırdı’

Gülen'in iade edilmesi konusu... Siyasi amaçlı bir davada iade edilmez. Dava siyasiyse iade edilmez. Cumhurbaşkanı'nın deport edilsin demesi de zaten bu yüzden. Ama Gülen'i zaten ABD çağırdı oraya.