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Spor

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal'dan istifa sinyali

Aysal: '2016’ya kadar ben burada kalmak istiyorum ama ondan sonrasında istemiyorum çünkü artık yaşlandım' dedim. Ama '2016’ya kadar kalırım' demedim

18 Eylül 2014 02:53

Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, istifa edebileceği sinyali verdi. Sarı kırmızılılarda gerçekleştirilen Olağanüstü Divan Kurulu Toplantısı’nda Basketbol A.Ş ve Gayrimenkul A.Ş kurulması çalışmaları eleştirilince, Aysal rest çekti.

Galatasaray'da Olağanüstü Divan Kurulu Toplantısı, olağanüstü gelişmelere neden olacak diyaloglarla gerçekleşti. Sarı kırmızılı kulübün 3 yıldır başkanlığını yürüten Ünal Aysal, görevi bırakabileceği sinyalini verdi.

NTV Spor’da yer alan habere göre, olağanüstü Divan Toplantısı'nda Ünal Aysal ve ekibinin Basketbol A.Ş ve Gayrimenkul A.Ş'nin kurulması için yapılacak Olağanüstü Genel Kurul tartışıldı. Hayri Kozak, Ahmet Özdoğan, Taner Aşkın, Mehmet Helvacı ve Murat Ece türlü açılardan bu iki şirketin kurulmasının yetmeyeceğini ve öncelikle artan giderlerin azaltılması yönünde görüş bildirdiler. Eleştiriler sonrası söz alan Ünal Aysal, istifa sinyali verdi.

 

‘2016'ya kadar kalırım demedim’

 

Aysal, "Hayri kardeşim, 'Bütün bunlar reddedilirse başkan ne yapar?' diyor. Arkadaşlar, Genel Kurul’da '2016’ya kadar ben burada kalmak istiyorum ama ondan sonrasında istemiyorum çünkü artık yaşlandım' dedim. Ama '2016’ya kadar kalırım' demedim. Size net olarak söyleyeyim; ne yapacağımın kararını müsaadenizle yarınki toplantıda arkadaşlarımla konuştuktan, bugünkü gündemi değerlendirdikten sonra arz edeceğim" dedi.

Aysal, büyümek için önerdikleri yapılanmanın kurulması gerektiğini, borçları azaltmak için yetkileri olduğu halde Riva'yı satmadıklarını, göreve geldikten sonra kulübün borcunun 10 milyon dolar artarken, karşılığında 2 şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi'ne katılma, kulübün marka değerini artırma ve amatör branşlarda şampiyonluğu hedefleyen bir kulüp olduklarını dile getirdi.

 

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