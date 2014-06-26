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Spor

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, Hikmet Karaman'la görüştü

Teknik direktör arayışı içinde olan Galatasaray'da Başkan Ünal Aysal, son olarak Kayseri Erciyesspor'u çalıştıran Hikmet Karaman'la görüştü

26 Haziran 2014 23:30

Galatasaray'da teknik direktör arayışları devam ediyor. Galatasaray’ı Brezilyalı bir ismin çalıştıracağı konuşuluyor ancak Başkan Ünal Aysal’ın Türkiye'de de temaslarını sürüyor. Aysal, İstanbul'da, son olarak Kayseri Erciyesspor'u çalıştıran Hikmet Karaman ile bir araya geldi.

NTV Spor’da yer alan habere göre, Les Ottomans'da gerçekleşen sürpriz randevu yaklaşık 1 saat sürdü. Başkan Aysal'ın Karaman ile görüşmesi teknik direktör konusunda arayışlarını sürdüren sarı kırmızılı ekipte büyük bir sürpriz olarak karşılandı. Hikmet Karaman, görüşmenin ardından otelden ayrıldı.

 

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