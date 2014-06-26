Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, Hikmet Karaman'la görüştü

Galatasaray'da teknik direktör arayışları devam ediyor. Galatasaray’ı Brezilyalı bir ismin çalıştıracağı konuşuluyor ancak Başkan Ünal Aysal’ın Türkiye'de de temaslarını sürüyor. Aysal, İstanbul'da, son olarak Kayseri Erciyesspor'u çalıştıran Hikmet Karaman ile bir araya geldi.

NTV Spor’da yer alan habere göre, Les Ottomans'da gerçekleşen sürpriz randevu yaklaşık 1 saat sürdü. Başkan Aysal'ın Karaman ile görüşmesi teknik direktör konusunda arayışlarını sürdüren sarı kırmızılı ekipte büyük bir sürpriz olarak karşılandı. Hikmet Karaman, görüşmenin ardından otelden ayrıldı.