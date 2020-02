Galatasaray Başkanı Özbek: "Gereken bilgileri vereceğiz ki, kimse enkaz edebiyatı yapmasın"

\"Galatasaray\'a talip olanlar son durumunu bilsin diye bilgileri her adaya sunacağız\"

Serhan TÜRK/İSTANBUL, (DHA)- GALATASARAY\'a fayda sağladığı düşündüğü şeyleri yaptığını ve buna da devam edeceğini belirten Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, \"Mecidiyeköy\'de bir otel inşaatımız var. Galatasaray\'a fayda sağladığı için yaptım ve yapmaya devam edeceğim. Bütçeye 30 Milyon TL\'lik bir gelir koyduk. Bu gelir sponsorlar tarafından karşılanması gereken bir rakam. Galatasaray\'ın duyarlı isimleri var. Bu tarz sponsorluklar var ve mobilya oturma grupları gibi giderler Galatasaraylılar tarafından karşılanacak. Burada yapılan eleştiriler 15 gün önce açıklanan bütçe defterimizde vardı, bana sorulsaydı ben onlara da açıklardım. Büyük bir sapma diye burada sorulursa farklı durumlar ortaya çıkıyor. Sadece sportif faaliyetlerin devamı için 21 milyon TL\'lik bir açığımız var. 448 Milyon TL bir gelirimiz var. Bu geliri borç kapamaya harcayacağız. Büyük bir çoğunluk bunu kabul etti. Ben yetkimin dışında bir şey yapmıyorum. Bonus Kart çok spesifik bir konu. Ben olsam yönetimden birisine ya da başkana sorarım. Böyle bir zarar olur mu diye. Bir yönetim var Bonus Kart\'tan zarar ediyor. Kulübün elde ettiği gelirin yüzde 85\'ini Sportif AŞ\'ye aktarıyoruz. Kur farkı olayına dikkat etmeliyiz. Galatasaray\'a daha uygun bir tesis yapılacaktır. Şu an yaptığımız gecikmiş bir olağanüstü kongre değildir. SPK\'nın bize söylediği inceleme 25 Eylül\'de yapıldı. 79 milyon TL gibi gider hanesine yazılması bizi bu tarihe itti. Tüzükte de 1 Ocak\'tan başlayan bir bütçeyi 25 Mart\'ta genel kurula getiriyoruz. Aynı durum şimdi de geçerli\" dedi.

Mayıs ayında yapılacak olan seçimde aday olacak herkese son durum hakkında bilgiler verileceğini belirten Dursun Özbek, \"Bütçe açığımız olarak, taahhütler olarak 21 Milyon TL gibi bir açığımız var bunu size sunacağız. Bütçe içindeki sapmalar ile ilgili 21 Milyon TL sapma var. Emlak Konut ile ilgili olan sözleşmede 341 Milyon TL\'den gelen 41 MilyonTL faiz yükümüz var. Bu faizi ödedik. Döviz olarak olan borcumuzu ve yüksek orandan borçlu olduğumuz krediyi bankalara ödedik. SPK\' bize böyle bir gider yazdırmıştır ama bize yararı da vardır. Bütün faaliyetlerimiz çerçevesinde 21 Mayıs 2018\'e giderken bekleneni verebilmek için en iyisini yapmalıyız. 31 Mayıs\'ta seçim var. Seçime girecek kişi geldiği gün nasıl bir kulüp aldığını bilmelidir. Her Galatasaraylı buna dikkat etmelidir. Mart ayında olan Genel Kurul\'da kulübün son durumu sunulacak. 31 Mayıs 2018\'de seçime hazırlananlar için son derece açığız ve gereken bilgileri vereceğiz. Sonrasında enkaz edebiyatı yapılmasın. Seçildiğim günden beri hiç enkaz edebiyatı yapmadım. Hep başarılı olmak için çalıştım. Galatasaray\'a talip olanlar son durumunu bilsin diye bilgileri her adaya sunacağız\" ifadelerini kullandı.

Basketbol ve Voleybol şubelerinin maalesef amatör branş olarak gözüktüğünü ve bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a taşıdıklarını belirten Özbek, \"Anlatma kabiliyetimde eksiklik hissettiğimi düşündüğüm bir konu var. Biraz düşünerek hareket etmekte fayda var. Evet biz yeni bir takım kurduk 10 yeni futbolcu aldık evet bir giderimiz var ama bu 4 yıllık bir gider. Bu takım başarılı olduğu sürece 100 Milyon Euro gelir elde ediyor. Bu takıma 4 yıllık için 150 Milyon TL harcayacağız diyorsunuz ama bu takım hiç mi başarılı olmayacak hiç mi bir şey üretmeyecek. Basketbol voleybol gibi şubelerin şirketleşmesi hep düşünülmüş ancak yapılmamıştır. Gelirlerimiz eksik bunu nasıl yükseltiriz bunları düşünmeliyiz. Özdoğan, \"Şirketleşelim böyle bir faaliyet zararı olursa yönetici cebinden ödesin\". diyor. Dernek olunca yöneticiler ceplerinden hiçbir ödeme yapamaz. Bu istek sadece yöneticiye ceza kesecekse kabul etmiyorum. Şirketleşme sadece başarılı olmak için düşünülüyorsa kabul edebilirim. Bizim en büyük amacımız hep başarılı olmak. Otel ile ilgili inşaat devam ediyor. Otel olarak devam ediyor zamanla değişirse durum değerlendiririz. Ben ne kadar dertleniyorsam siz de o kadar Galatasaray için o kadar endişeleniyoruz. Gelin bana başkan oteli şöyle yapalım deyin el ele verelim ve gereğini yapalım ama otelcilik benim bilgi alanım. Yasal olarak elimizden geleni yapıyoruz ve sonuca da yaklaştık. Bununla ilgili genel kurul yaptık ve sonuçta ne çıktıysa onu yerine getirdim. Hukuk\'a güveniyorsak ona teslim olmamız lazım. Finansal giderler ve borçlanma için 341 Milyon TL extra para aldık. Bu parayı da borcumuza verdik. 75 Milyon TL nakit akışındaki ihtiyaçtır. Bu işin mutfağında ben varım. Gelin defterlere bakalım neden böyle olduğunu konuşalım. Basketbol ve voleybol maalesef amatör şube olarak görünüyor. Bu amatör şubeler konusunu Sayın Cumhurbaşkanına taşıdık. Amatör sporların getirisi az ve desteğe ihtiyacımız olduğunu ilettik. Torba yasada bu değerlendirilecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'na destek olması için ricada bulundum. 41 Milyon TL\'lik bir bu faiz yüküne rağmen 95 Milyon TL civarı bir gelir sağlandı\" dedi.

Bugüne kadar genel kurula verdiklerini sözlerini yerine getirmeye çalıştıklarını belirten Dursun Özbek, \"Galatasaray Kulübü harcama yetkisi Yönetim Kurulu’ndadır. Siz imzaları görmeden mi atıyorsunuz diye konuşmamalısınız. Biz her şeyi bilerek ve görerek imzalarız. Gücümün yettiğince eleştirilere cevap vermeye çalıştım. Bir konuyu size arz etmek istiyorum. Size ne söz verdiysek sizden aldığım yetkiyi size nasıl tarif ettiysek o şekilde yapıyoruz. Hep birlikte sevilenim hep iyi şeyler Galatasaray gündeminde olsun. El ele olalım ve başarıya koşalım. Benim böyle bir amacım var. Size bir spor salonu vaat etmiştim, dün itibari ile spor salonun ruhsatını aldık. Sarıyer Belediyesi\'ne teşekkür ederim. Stadyumun tapusunu aldık. Hava atmak için kongrede açıkladı dediler. Şimdi salonun ruhsatını aldık. Bugün de genel kurul var yine reklam olur mu diye düşünürler mi diye yönetim olarak aramızda konuştuk. Bugün Galatasaray için mutlu bir gün. Bu salon içinde çok şey söylendi. Galatasaray Spor Kulübü\'nün stadyumu Türk Telekom Stadı\'nın tabusunu almak için çalışmalar yaptım. Stadın taahhüdünü yerine getirmen gerekli denildi. Sayıştay bunu bize soruyor. Bunu bize soran son derece haklı. Alınan bir para var ama karşılığı yok. O gün alınan nakit 90 milyon TL var. Galatasaray Kulübü\'nden bu salon için bir gider olmayacaktır. Beni Galatasaray\'ın 36\'ncı başkanı olarak seçtiğiniz için çok teşekkür ederim. Hizmetlerimi de en üst seviyede devam ettireceğim\" diye konuştu.

