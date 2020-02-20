Galatasaray Başkanı'ndan Ali Koç'a yanıt: Taraftarım nasıl karşılanıyor ona bakarım

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un derbi öncesi yaptığı, "Ben şahsen kendisini karşılamayacağım ama bizi temsilen yönetim kurulundaki arkadaşlarımız karşılayacak." açıklamasına yanıt verdi. Cengiz, "Ben Kadıköy'e camiamı temsil etmeye gidiyorum. Benim nasıl karşılandığım önemli değil, taraftarım nasıl karşılanıyor ona bakarım" dedi.

Cengiz, "20 yıldır Kadıköy'de kazanamıyoruz, tebrik etmek gerekir ama bu elbet kırılacak. İnşallah o gün pazar günü olur" diye konuştu.

Ne olmuştu?

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i derbi maçta karşılayıp karşılamayacağıyla ilgili soruyu yanıtlayan Ali Koç, "Ben şahsen kendisini karşılamayacağım ama bizi temsilen yönetim kurulundaki arkadaşlarımız karşılayacak. Muhakkak bekliyoruz kendilerini. Biz de oraya gidiyoruz. Bunun dışında diğer maçlarda nasıl hareket ediyorsak, bu maçta da farklı hareket edeceğimiz bir durum yok. Benim hiçbir başkanla fotoğraf çektirmekten imtina ettiğim bir durum yok. Kazanmaya ihtiyacı olan, kaybetmeye kredisi olmayan biziz. Maçı da Allah'ın izniyle alacağız. Galatasaray Yönetimi'ni de bekliyoruz. Bir derbi maç olacak ve son zamanlardaki derbiler gibi, sahadaki futbolcular konuşacak" ifadelerini kullandı. Son olarak 3 Temmuz döneminde kendilerine karşı videolarla algılar oluşturulduğunu söyleyen Ali Koç, "Müjdat Yetkiner konusundaki durum ortada, şaşırdığım bir durum değil. Nihat Bey için de fazla bir şey söylemek istemiyorum. Ali Şen'e de mesajımı attım. Ama üzüldüğüm nokta 3 Temmuz zamanında da bu zamanda da camianın durduğu noktanın çok ötesinde, uzağında olması. Bize sistematik olarak saldıran bir grubun bir mecrasında, aramızda geçmeyen bir konuşmayı geçmiş gibi anlatmak beni üzdü, kendisine de bunu açık şekilde ifade ettim. Bunun dışında bir şey söylemek istemiyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum" diyerek sözlerine nokta koydu.