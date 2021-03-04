Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Özellikle kırmızı kart bir utanç vesilesi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı takımın MKE Ankaragücü'ne 2-1 yenildiği maçtaki hakem kararlarına tepki gösterdi.

Mustafa Cengiz, GSTV'ye yaptığı açıklamada, karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'in yanı sıra Video Yardımcı Hakemi (VAR) Cüneyt Çakır'a eleştirilerde bulundu.

Galibiyetinden dolayı MKE Ankaragücü'nü tebrik eden Cengiz, "VAR'daki o görmeyen kör gözler asıl sahada kör ve sağır gözler oldu. Özellikle kırmızı kart utanç vesilesi, hakem eve gitsin baksın" dedi.

Hakem kararları konusunda ilgililerle de konuştuğunu vurgulayan Cengiz, "Olabilecek en ilgililere uyarımı da yaptım. Bizim korkumuz VAR hakemindendi. Fiziki korku değil. Yapılacak çifte standartlar, kötü örnekler insanı korkutuyor. 'Adalet mülkün temeli' derken bazıları malı mülkü anlıyor. Hakemler için konuşuyorum. Adalet mülkün yani memleketin temelidir, her şeyin temelidir. VAR'daki o görmeyen kör gözler asıl sahada kör ve sağır gözler oldu" diye konuştu.

"Özellikle kırmızı kart utanç vesilesi" diyen Cengiz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"(Mostafa Mohamed) Adam görmüyor bile. Normal bedensel hareket olarak insan yerden güç almak için kollarını kaldırıyor. Hazır ol vaziyetinde koşamazsın, hazır ol vaziyetinde koşarsanız insanlar güler. Bunlar sanırım Mostafa Mohamed'in hazır ol şekilde topa girmesini istiyor. Öbürü geliyor kafasını sokuyor. Önce kafasını tuttu, sonra yüzünü tutuyor sonra dudağı kanamış gibi pamuk konuyor. Pamuğu çıkarıyor hiç kan yok. Bunlara gerek yok, siz gençliğe örnek olun. Atamızın dediği gibi 'ahlaklı olun."

"Utanç vesilesi"

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı'ya da seslenen Cengiz, "Ey Serdar Tatlı sen bunları izliyorsun. Ben senin bundan mutlu olduğunu zannetmiyorum. Eğer mutlu olduğunu hissedersen zaten bir saniye orada durma. Ben sadece Galatasaray için değil, bizim lehimize de hata yapılsa müthiş rahatsız oluyorum. İster inansınlar ister inanmasınlar. MHK bu kafa ve bu çifte standartlarla giderse, ki gidiyor bir saniye orada durmamalı. Utanç vesilesi... Türk halkına böyle kötü örnekleri sahaya süremezsin. Ne sahaya ne VAR'a ne AVAR'A..." ifadelerini kullandı.

Maçta MKE Ankaragücü lehine verilen penaltı kararını da başka isimlerle konuştuğunu kaydeden Cengiz, "Bu işin bir numaralarıyla konuştum. Onlar görmemiş. Hakem elini göstermiş. Vücuttan top ele gelirse VAR kurallarına göre o penaltı değil veya oyun kurallarına göre... Faul verilmişse tartışılır, faul işareti yapılmadı. Acı olan VAR hiç devreye girmedi. Mostafa Mohamed'in pozisyonunda da girmedi. Çocuk da şaşırdı. Diagne olayında da oldu. Tersine kafası kırılan, bugün oynamamasında etkisi var, Luyindama'da da oldu. Ayıp değil mi?" diye konuştu.