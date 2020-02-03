Mustafa Cengiz'den TFF'ye tepki: Fenerbahçe'nin yaptığını Galatasaray yapsaydı ceza verirlerdi

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz gündemde yer alan Diagne, Arda Turan, VAR sistemi, transferler, şampiyonluk, Kemerburgaz arazisi ve maddi konular gibi birçok konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Cengiz, Fenerbahçe'nin

Bein Sports canlı yayınına katılan Cengiz, "Biz Florya'yı verdiğimiz bedel üzerinden aldık. Florya şu anda aldığımız değerinin, ekspertiz değilim ama sanıyorum 5-6 katı. Geçen yıl 7 yaş grubunun 5'inde şampiyon olduk. Altınordu bir tanesinde, Trabzonspor bir tanesinde oldu. Bu vesileyle altyapı sorumlularımızı ve teknik ekibimizi gönülden kutluyorum. Bunlara saha yetmiyor. Türk futbolundaki en büyük sorun bu. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ağırlıklı olarak altyapı takımları yer alacak" ifadelerini kullandı.

Mustafa Cengiz'in açıklamasından satır başları şöyle:

"Kemerburgaz'da tahliyeye başlandı; ilk kez gelirde artıya geçtik"

"Buradan müjdeyi veriyorum. Kemerburgaz arazisinde ruhsatı iptal edilen madencinin fiziki olarak tahliyesine başlandı. Projesi de hazır. Buradan müjdeyi veriyorum. Kemerburgaz arazisinde ruhsatı iptal edilen madencinin fiziki olarak tahliyesine başlandı. İlk kez, çıplak gelirde artıya geçtik. Bu çok önemli, Galatasaray tarihinde yok. İlk kez mali genel kurulu ek bütçe istemeden bitirdik."

"Herkesin limiti belliydi"

"TFF, lisanlama adına çok değerli bir çalışma başlattı ve biz kendi kurallarımızı koyduk. Bu çalışmaların içerisinde biz vardık, ancak daha sonra bizi bu çalışmalara almadılar. Siz, kuralları yıkmak için mi koyarsınız, uygulamak için mi? 26 Haziran'da bu kuralları ilan edildi, biz de uyduk! Gelirler, giderler, bağımsız denetimden geçen raporları TFF'ye verdik. TFF bunları 15 Aralık'a kadar kabul etti. 31 Aralık'ta da TFF herkesin harcama limitini açıkladı."

"Bu limit harcama arttırımı usulsüzdür"

"31 Aralık'tan sonra bir kulübümüz çıktı; 8 Ocak tarihinde bir başvuru yapıyor ve limitlerimi arttır diyor. Limiti, 33 milyon TL 8 Ocak'ta artıyor ve daha sonra tebliğ ediliyor ama bu yetmiyor. 17 Ocak'ta bir başvuru daha yapılıyor ve bir ek bütçe daha isteniyor. TFF, 26 milyonluk bir ek daha yapıyor ve müthiş bir rahatlama getiriliyor. Bu ek neden yapılıyor? Nedenini bilmiyoruz. TFF bu hakkı, haksız yere nasıl verebiliyor, kurallar belli, arka kapıdan dolanamazsınız. 49 milyon TL ile puan silme, para cezası gibi cezalar erteleniyor. Yüzde 28 aşım olacaktı. TFF'ye soruyorum; Bunu nasıl yaptınız? Bu limit harcama arttırımı usulsüzdür, bunu hangi maddeye dayanarak bu kulübümüze rahatlama sağlandı."

"TFF'ye diyorum ki; nasıl olur da 100 metre yarışını başladığı zaman 120 metre yaptınız"

"İstanbul'daki bir diğer büyük kulübümüz de başvurdu, olmadı, karara saygı duyacağız dediler ardından, buna da çok fazla saygı duyuyoruz. Biz şeffaflık bekliyoruz. Kimin ne limiti var açıklanacak. TFF'ye diyorum ki; siz nasıl olur da 100 metre yarışı başladığı zaman nasıl olur da bu yarışı 120 metre yaptınız? Bunu başkalarına da yaptınız mı? TFF, benim sorduğum soruların cevabını vermek zorunda. Kendi koyduğunuz kuralları bozamazsınız, bunu yapamazsınız."

"Fenerbahçe'nin yaptığını Galatasaray yapsaydı ceza verirlerdi"

"Ben adım gibi eminim, eğer Galatasaray da Fenerbahçe'nin yaptığını yapsaydı; puan silme, transfer yasağı, kadro kısıtlama cezası hepsinin cezasını alırdı. Fenerbahçe hala bunun yeterli olmadığını düşünüyor ve bir başvuru daha yapıyor, yetmiyor. Bu aşımı Galatasaray yapsaydı, biz cezamızı çekerdik. Eğer sizin suçunuz cezasız kalırsa, o zaman suç, legal hale gelir. Cezayı çekmezseniz kurum da olamazsınız, devlet de olamazsınız. Her suçun bir karşılığı vardır."

"O parayı sen de açıkla"

"Biz iki yılda 308 milyon TL vergi ödedik, 217 milyon TL de ayrıca taksitlendirdik, 515 milyon TL yapar. Diğerleri de açıklasın! Lafla şeffaflık olmaz, sen de açıkla, işkembeden atma."

"Galatasaray puan farkı dinlemez"

"Hocamızın da dediği gibi, 8'i de 18'i de, 10 puan farkı da dinlemez Galatasaray. Sistemi oturtmak teknik ekibin işi, bu benim haddime değil. Büyük bir oyuncu değişimi var. Bu kadar dinamik bir yapılanmada taşların yerine oturması zor."

"Brugge bizi çok aldattı"

"Diagne'nin maaşını biz ödüyoruz. Club Brugge gecikmiş 1 milyon Euro'yu ödemedi. En büyük rakibimiz Galatasaray, en büyük favori de Galatasaray. Biz çok büyük bir mali zorluğa düşerek Diagne'yi aldık. Anderlecht ile Brugge birbirine girdi. Diagne, Brugge'ü tercih etti ama Brugge bizi çok aldattı. Kendi takım antrenmanına almadılar. Neredeyse ölüme mahkum ettiler. Hem futbolcumuzun parasını ödemiyorsun, hem de olduğu gibi bırakıyorsun. Bu nedenle 15.5 milyon Euro'ya yakın bedeli ödemek durumundasın dedik Brugge'e. Bunu ben Brugge'e yakıştıramadım. Kulüp başkanlarını da tanıyorum, saygı değer bir insan."