Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Fatih Terim ve Albayrak'ın durumu iyi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan teknik direktör Fatih Terim ve 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın son durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Demirören Haber Ajansı (DHA) aracılığıyla vatandaşlara, devlete destek vermeleri konusunda çağrıda bulundu.

"Yusuf Günay'ı negatif bekliyorduk, pozitif çıktı"

"Sağlık durumunuz nasıl" sorusuna yanıt veren Cengiz, "Benim sağlık durumum, ailemin, yakınlarımın çok iyi. Canımızı sıkan sevgili Yusuf Günay kardeşimin durumu. Onu negatif bekliyorduk, pozitif çıktı.



Sağlığı yerindeydi, iyi bir durumu vardı. Canımızı sıktı. Yakın mesai arkadaşımız. Ateş düştüğü yeri ve çevresini yakar. Hiçbir vatandaşımızın, hiçbir insanın zor duruma düşmesini istemem ama yakınınızda olunca sizi biraz daha fazla üzüyor" ifadelerini kullandı.

"Terim ve Albayrak'ın durumu iyi"

Kaan Kançal ve kendisinde bir şey olmadığını dile getiren Mustafa Cengiz, "Kaan’da (Kançal) bir şey gözükmüyor, bende bir şey gözükmüyor. Hocamla (Fatih Terim) konuştuk, durumu çok iyi. Abdurrahim’in (Albayrak) de durumu çok iyi. Hepsi atlatacak. Tüm insanlık bunu atlatacak, bu bir test.



Sınavdan geçiyoruz. Olaya idealist açıdan bakarsak, bu dünya bir sınav dünyasıdır, test dünyasıdır. Bizim 68 kuşağı da düzenli olarak sınav veriyor. Demek bunu da görecekmişiz, bunu da yaşayacakmışız" diye konuştu.