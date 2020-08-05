Arda Turan resmen Galatasaray'da

Galatasaray, Arda Turan ile resmen anlaştı. Sarı-kırmızılı takımın başkanı Mustafa Cengiz, "Teknik ekibin yazılı ve ısrarlı isteği üzerine Arda Turan ile anlaşmaya vardık" ifadeleriyle transferi duyurdu. 33 yaşındaki futbolcunun alacağı ücreti Galatasaray Kulübü belirleyecek.

Turan, Başkan Cengiz'in evinde 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı. Arda'nın 66 numaralı formayı giyeceği öğrenildi.

Arda Turan transferi birinci ağızdan açıklandı. Bugün Türk Telekom Stadyumu'nda yöneticiler Abdurrahim Albayrak, Kaan Kançal ve Yusuf Günay ile bir araya gelen yıldız futbolcu, daha sonrasında yöneticiler ile birlikte başkan Mustafa Cengiz'i evinde ziyarete gitmişti.

Sarı-kırmızılı ekip, Arda ile anlaşmaya vardı ve 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Yıldız ismin 66 numaralı formayı giyeceği ifade edildi.

DHA'nın haberine göre; Arda Turan'ın transferine dair konuşan Başkan Mustafa Cengiz şu ifadeleri kullandı:

"Teknik ekibin yazılı ve ısrarlı isteği üzerine Arda Turan ile anlaşmaya vardık. Bizi 2 yıl üst üste şampiyon yapan teknik direktörümüz ve ekibinin isteği üzerine eski futbolcumuz ile yeniden bir aradayız. Her açıdan hayırlı olacağına inanıyorum. Herkes hata yapabilir, önemli olan bunlardan dönmektir. Geçmiş geçmişte kalmıştır."

Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada da şunlar kaydedildi:

"Galatasarayımız, profesyonel futbolcu Arda Turan'ın transferi için anlaşma sağladı. 30 Ocak 1987 tarihinde İstanbul'da doğan Arda Turan, Galatasaray altyapısından yetişip son dönemlerde Türk futbolunu Avrupa'da gururla temsil eden isimlerin başında geldi.

2005-2011 yılları arasında akademisinde yetiştiği Galatasaray'da hizmet veren Arda Turan, 2007-2008 yılında takımımızla birlikte şampiyonluk sevinci yaşadı. Arda Turan Galatasaray kariyerinde Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra 2004-2005 sezonunda Türkiye Kupası, 2007-2008 sezonunda ise Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşayan kadronun parçası oldu.

2011-2012 sezonu başında kulübümüze 13 milyon euro bonservis bedeli kazandırarak Avrupa'ya adım atacağı ilk kulüp olan Atletico Madrid'e transferi gerçekleşen futbolcumuz, İspanyol kulübünde dört sezon başarıyla forma giydi.

Madrid ekibindeki macerasında bir La Liga Şampiyonluğu, bir UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu, bir UEFA Süper Kupası, bir Copa del Rey, bir İspanya Süper Kupası şampiyonluğu başarıları yaşayan kadronun önemli bir parçası olan Arda Turan, bu sürecin ardından dünya devlerinin dikkatini çekti.

2015-2016 sezonu yazında Katalan devi Barcelona, Arda Turan'ı 34 milyon euro bonservis bedeli karşılığında renklerine kattı. Bu transfer, bir Türk futbolcu için ödenen en yüksek bonservisli transfer olma rekoruna sahip bulunuyor.

Barcelona'da kariyerinin zirvesini yaşayan Arda Turan, La Liga, Copa del Rey (2), İspanya Süper Kupası, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Bu süreçte Türkiye A Milli Takımı'nda Euro 2008 ve Euro 2016'ya katılmayı başaran kadronun önemli parçası olan Arda Turan, ay-yıldızlı formayı 100 kez sırtına geçirerek 16 gole imza attı. Galatasaray Akademisi'nden çıkarak Avrupa'da Türk futbolunu gururla temsil eden oyuncumuz, İspanya kariyerine 10 kupa sığdırarak ülkesine geri döndü.

Son 1,5 sezonunu Medipol Başakşehir takımında geçiren Arda Turan, kariyerinin bundan sonraki evresinde yuvasında, Galatasaray forması ile devam edecek. Galatasaray Spor Kulübü olarak Arda Turan'a yuvana hoş geldin diyor, sarı-kırmızılı forma ile çıkacağı yeni yolculukta kendisine başarılar diliyoruz."

"Ve bir gün herkes yuvasına döner"

Arda Turan da sosyal medya hesabından sarı-kırmızılılarda 66 numaralı formayı giydiği fotoğrafı paylaşarak, "Ve bir gün herkes yuvasına döner" notunu yazdı.

Turan, Galatasaray'ın Twitter hesabından hoş geldin paylaşımını alıntılayarak, 'Çocukluk aşkımsın, sen ilk göz ağrımsın' yazdı. Arda, profil fotoğrafını da değiştirerek Galatasaray'da bir dönem giydiği 66 numaralı formanın fotoğrafını koydu.

9 yıl sonra Galatasaray'a dönen 33 yaşındaki futbolcu, Instagram hesabından da yine aynı fotoğrafı paylaşarak, "Ve bir gün herkes yuvasına döner" notunu yazdı.