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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, CHP Parti Meclisi'ne katılan Ünal Çeviköz'ün istifasını istedi

Çeviköz'ün istifası, gün içerisinde kulübe ulaşabilir

05 Şubat 2018 16:42

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kendisinden habersiz CHP Parti Meclisi'ne seçilen Ünal Çeviköz'ün istifasını talep etti.

Galatasaray Kulübü yetkililerinden alınan bilgiye göre; emekli büyükelçi Ünal Çeviköz'ün, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 36'ncı Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi'ne seçilmesi, bu durumdan habersiz olan başkan Mustafa Cengiz'in tepkisini çekti.

Başkan Cengiz'in, yaptığı görüşmede Ünal Çeviköz'den Galatasaray'a yönetici olarak hizmet etme ya da siyasete devam etme yönünde bir tercih yapmasını istediği, sonrasında da istifasını talep ettiği belirtildi.

Ünal Çeviköz'ün, yönetim kurulundan istifa ettiğine dair dilekçesini gün içinde kulübe ulaştıracağı aktarıldı.

(NTV)

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