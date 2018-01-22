Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Burak Elmas ve Abdurrahim Albayrak 1 ay önce çalışmaya başladı

Galatasaray'ın yeni başkanı Mustafa Cengiz, Kayserispor ile oynanacak karşılaşma öncesinde havaalanında yaptığı açıklamalarda, ‘’ İlk maça gidiyorum. İnşallah kazanırız centilmenlik içinde. Hak ederek kazandığımız bir galibiyet olur. İlk günümüz diye bir şey yok. Çalışıyoruz. Seçildiğimiz saniyeden itibaren çalışıyoruz. Şu anda da çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Burak Elmas ve Abdurrahim Albayrak’ın 1 ay kadar öne çalışmalara başladığını belirten Cengiz oy alalım diye duyurmadıklarını belirtti.

Mustafa Cengiz’in açıklaması şöyle:

‘’Akşam Florya’yı ziyaret ettik’’

Seçimden sonra ilk kez konuşan ve resmi olarak mazbata almasalar da dün akşam futbol takımına bir nezaket ziyaretinde bulunduklarını ifade eden Mustafa Cengiz, "Fatih Hocam ile görüştük. Kendisi aradı tebrik etti, çok nazik bir insan. Fatih Hoca benim çok eski tanıdığım. Fatih Hocam ile akşam özellikle medyaya da bildirmedik, yanlış anlaşılmasın, çünkü biz mazbatayı almadık. Devir teslim ve mazbata alımı salı günü olacak. Biz mazbatamızı aldıktan sonra ancak resmi yönetim kurulu olarak sevgili hocam ve bütün sporcularla tanışma durumundayız. 1450 adet sporcumuz var. 250'ye yakın teknik ekibimiz var. Bu insanlarla bir araya geleceğiz ki sevgili Fatih Hocamın yeri çok ayrı. Biz onun için bir yönetim kurulu arkadaşımız ile birlikte nezaket ziyareti yaptık. Dün akşam Florya'da futbolcularla tanıştık. Onlara kendimizi tanıtan kısa bir konuşma yaptık. Ama bu sadece bir nezaket ziyaretiydi. Kritik bir deplasmana gidiyoruz. O deplasman öncesi bizim de çorbaya milimetrik bir katkımız olur mu diye" ifadelerini kullandı.

‘’Burak Elmas ve Abdurrahim Albayrak 1 ay önce başladı’’

Burak Elmas ve Abdurrahim Albayrak'ın 1 ay önceden çalışmalara başladığını söyleyen Cengiz, yaptığı açıklamada "Burak Elmas ve Abdurrahim Albayrak 1 aydır zaten çalışıyorlar. Biz zaten onlardan ötürü oy alalım diye, görünmeyelim diye tevessül etmeyeceğiz Galatasaray’ın etik değerleri bu diyoruz. Şu anda da çalıştıklarından emin olabilirsiniz" diye konuştu.

‘’Galatasaray dev bir gemi’’

Galatasaray'ın borçlarının farkında olduklarını ifade eden Cengiz, "5 milyon dolar diye bir ödeme yok. Daha da fazlası var. Biz bunu biliyoruz, Galatasaray'ı biliyoruz. Yeter ki çirkin yollara, insanı engelleyici, taraftarın asabını bozucu yollara başvurmayalım. Galatasaray dev bir gemi. 5 değil, 25 değil, 35 her gün ödeme var. Her saat ödeme var. Bunlar yeni çıkmadı. Manüpilasyon haberlere itibar etmeyelim" dedi.

''Fatih Terim, 'istifaya hazırım' dedi''

Fatih hocamız gece beni aradı ve tebrik etti. ‘Önünüzü açmak için ekibimle istifaya hazırım’ dedi. Ben kendisine teşekkür ettim, projelerimin içinde kendisinin olduğunu hatırlattım. Kesinlikle beraber olacağımı söyledim.

''Gomis sakat olduğu için yok''

Gomis’in alacaklarının ödenmemesi söz konusu değil. Sakatlığından dolayı kadroda yok. Gomis sakat ve o karakterde bir isim değil.

''Sahada ölüüne mücadeleistiyoruz''

Futbolculara bir tanıtma yaptım. Sahada ölümüne mücadele, biz galibiyete odaklanmalıyız ve hak ettiğimiz mücadele istiyoruz. Galatasaray her gün her saat ödeme durumunda. Bu mekanizmanın içerisinde ciro 1 milyar TL. Bu ödemeler Dursun Başkan devam etse de devam etmese de olacaktı. Bu ücret 5’ten de fazla. Destek sözle ve lafla olmaz. Lütfen Store’a gidin ve stokları boşaltın. Biz stadyuma gelmeniz ve dağılmanız için gerekeni yapacağız.

''Sol bek ve forvet bakıyoruz''

Biz iki mevkiyi doldurmaya çalışacağız. Şu an Eren kardeşimiz var. Sevgili Fatih Hoca o kadar iyi bir Galatasaraylı ki bu kadro da yeterli dedi. Ben de taraftarda da bu ruhu arıyorum. Topyekün Galatasaray’ın ayağı kalkması için. Sol bek dışında forvet bakılıyor.(TRTSpor)