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Spor

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Bu düzeni kuranlar rahmani değil, şeytani

"Bunlar hata değil, planlı bir eylem gibi görünüyor"

04 Mart 2021 18:18

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) katıldığı toplantının ardından "Bu düzeni kuranlar rahmani değil, şeytani. Bunlar hata değil, planlı bir eylem gibi görünüyor" açıklamasını yaptı.

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