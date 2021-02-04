Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Biz istifa edersek kayyım atanır

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz açıklamalarda bulunuyor. GSTV canlı yayınında gazetecilerin sorularını cevaplandıran Cengiz, İrfan Can Kahveci transferine açıklık getirdi. Göksel Gümüşdağ'ın, Fenerbahçe'nin oyuncu içintoplamda 13 milyon euro teklif ettiğini kendisine ilettiğini belirtti. Taraftara seslenerek bize tahammül gösterin diyen Cengiz, "Biz istifa edersek kayyım atanır" dedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz açıklamalarda bulundu. Cengiz, derbi öncesi GSTV canlı yayınında gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

Erencan transferi

"Erencan nasıl olur da böyle gidiyor? Rakiplerin tweetlerini gördüm. Siz diyor 100 B € eden bir futbolcuyu 4 M ₺'ya nasıl gönderdiniz deniyor. Transfermarkt'ta öyleymiş o da şüpheli ayrı konu. Biz kesinlikle limitler içinde kaldık. Ben TFF ve Kulüpler Birliği toplantısında herkese söyledim 'Açıklayın' dedim. Adil olmak gerekiyor 'Ben açıklıyorum siz de açıklayın' dedim. Erencan'ı karşı kulüp beğenmezse aynı paraya geri alırız. Çocuğa da bu güvenceyi verdik."

"TFF'ye limitleri açıklayın dedik"

"Biz limitler içiresinde kaldık. TFF'ye sorduk kimin ne kadar açığı var açıklayın dedik. Açıklamadılar. Fair ne demek? Dürüst, adil, mert... Buradan TFF'ye sesleniyorum, dedikoduya mahal vermeden her kulübün ne kadar harcama limiti vardı, ne kadar aştılar? Bunu TFF açıklasın."

"Limit aşanlara TFF ceza vermek zorunda"

"TFF limit aşanlara ceza vermek zorunda. TFF bizim milli kuruluşumuz, bizim kuruluşumuz. Ben TFF'yi zora sokmam. Adil olması için her desteği veririm. Bir camiadan korkup kuralları ertelemek bir ülkenin gelecek kuşakların vicdanını ve ahlakını öldürür."

"Emin Bayram'ı bedava verdik. Neden konuşulmuyor?"

"Ali Yavuz Kol'u Denizlispor'a ve Emin Bayram'ı Boluspor'a bedavaya kiraya verdik. Neden müzmin muhalif rakip taraftarlarımız bunları hiç dile getirmiyor. Ali Yavuz Kol'u Denizlispor'a ve Emin Bayram'ı Boluspor'a bedavaya kiraya verdik. Neden müzmin muhalif rakip taraftarlarımız bunları hiç dile getirmiyor."

"Yüzde 60'a yakın gelirlerimizde azalma oldu"

"Biz son ana kadar bekledik transferleri girmek için. Saat 15:00'te kur güncelleniyor ve oradan 3 kuruş da olsun kâr edelim dedik. Yüzde 60'a yakın gelirimizde azalma var. Giderimiz de tam tersi olarak yüzde 60 arttı."

"Kayyum atansın diye bizi mahkemeye verdiler"

"Bankalar Birliği anlaşmasını imzalama' diye bizi mahkemeye verdiler. Sinirim bozuldu. Kayyum atansın denen nebakarlar bizi mahkemeye verdi. Ne kadar teminat varsa benden önce verildi zaten... Bre gafil! Bre aymaz! Muhalifler, yaptıklarımıza teşekkür etmemek için Galatasaray'ın adı büyük diyorlar. Sanki Nijerya, sanki Kızıl Haç yaptı bunları."

"Kime talip olduysak istediler!"

"Nagatomo'ya rakip kulüp teklif yaptı. İftardayız. Yanımda. Abdurrahim bana lütfen bir şey deme dedi. Yüz yüze bakıyoruz, ayıp ya. Aslında derim, benim yapım budur. Demedim Abdurrahim hatrına. Arkası yarınmış, dizi film gibi. Kime talip olduysak ona talip oldular."

"Bir sponsoru da reddettik bu arada. Açıklamayacağım burda. Millet küçük dilini yutabilir."

"Ben Pandora'nın kutusunu bu kadar açıyorum. Tamamını açarsam insanlar sokağa çıkamaz."

İrfan Can transferinin detayları

"İrfan Can bizi istiyormuş, bize ulaştırılan bilgi kesin Galatasaray'ı istiyor şeklindeydi. Teklifimiz 4 milyon euro artı ertesi satıştan karın yüzde 50'si. Bu kadar. Yüz yüze geldik Göksel başkan ile. Ben, sizinle aynı teklifi veren olursa öncelik hakkı vereceğim dedi. Biz artırmadık teklifi. Göksel başkan, teklif vermediğimizi söyledi. Hemen bir araya geldik. Teklifimizi artırdık çünkü bizi isteyen biri var. Çocuğun isteğini değersiz hale getirmeyelim dedik. Sponsor da bulduk. 5.5 milyon euro + Linnes, onu da yeni gelen hoca istemiş, %20 sonraki satıştan pay. Karşı taraf çok mutlu oldu."

"Fenerbahçe 10 milyon euro teklif etti"

"Fenerbahçe voleybol maçından sonra 18:45'te Göksel Bey beni aradı. Aradaki teklif arasında uçurum var, sen beni takdir edersin dedi. Fenerbahçe 10 milyon euro teklif etti dedi sonra açıkladılar 7 milyon euro. 10 euro'nun üstüne 3 milyon euro da bonus var."

"Onyekuru 5 aydır yatıyor' deniliyordu"

"Mostafa ve Onyekuru'nun zorunlu satın alma opsiyonu yok ama istersek ikisini de alırız. Onyekuru 5 aydır yatıyor' deniliyordu. Şimdi herkesi utandırdı. Diyorum ki; Ey Onyekuru! Utandırmaya devam et! Mostafa'nın lakabı debbabe... Debbabe tank demek. Allah onu nazarlardan korusun. Biz İrfan Can'ı alsaydık bile Gedson'u alırdık. Limitlerimiz yetiyordu."

Derbide oynamasında problem yok

"Halil'in kulübünün sahibi çok profesyonel bir adam. Galatasaray da çok büyük marka. Erencan gibi 1 maç oynasanız, dünyanın sayılı oyuncuları listelerine giriyorsunuz. Barcelona'dan Ansu, Inter'den Esposito gibi oyuncular var 6 futbolcu var, biri Erencan. Gedson'un ambulans uçakla gelmesini İngilizler dayattı. Testleri hepsi negatif. İstanbul'a karantinanın 15. gününde geldi. Şu an için derbide oynamasında problem yok. Fenerbahçe maçında oynayıp oynamayacağını bilemeyiz. Ama testlerde bir sorun yok."

Mesut Özil göndermesi

"Büyük konuşmam. İnşallah transferler yerine oturur ve hem kendilerini hem bizi utandırmazlar. Bugün çok değerli dedğimiz biri size hiç yararı olmayabilir. Bunu yaşayabiliriz. Bu süreçte Fatih Hoca canla başla çalıştı. Bir kere hocamıza teşekkür ediyoruz. Bütün yönetim kurulu üyelerine. İnsanlar bize güvendi. Hepsi canla başla çalıştı. 40 kişilik bütün kurullarıma bize güvenlikleri için teşekkür ediyorum. Kendimi değerlendiremem. Fakat menajerlerin gazına gelip ortalığı ayağa kaldırmayın. Biz bugün varız yarın yokuz. Adam 18-20 milyon euro maaş alıyor bir takımı tuttuğu için 15 milyon euro'yu feda ediyor. Ben olsam onun heykelini 50 metreye stadın önüne dikerim."