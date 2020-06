Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz açıkladı: Falcao ayrılacak mı?

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kolombiyalı yıldız golcü Falcao'nun takımdan ayrılacağı yönünde iddialar hakkında da konuşarak, "Kimin gelip gideceği hakkında bir şey diyemem. Bir futbolcu hakkında hiçbir şey demedim, demem. Bizim kadromuzda olan oyuncular dünyanın en iyisidir. Teklifler gelir, teklifler gider. Bana intikal eden bir şey yok. İntikal etmeyen hiçbir şey hakkında da konuşmam" diye konuştu.

Sözlerinin devamında, "Herkes kendi çıkarına göre konuşuyor ancak ben objektif konuşacağım" diyen Cengiz, "Eğer maçlar tek bir şehirde oynanacaksa, bu neden İstanbul olmasın. İklim açısından da yerleşim açısından da en uygun şehir İstanbul” ifadelerini kullandı.

Cengiz, sporculara ödenen ücretlerden kesilen gelir vergisinin amatör branşa harcanması şartıyla kulüplere iadesini sağlayan yasayla ilgili ise, "AKP hükûmeti müthiş bir yasa çıkardı. Futbolculardan kesilen paranın amatöre harcanması, devrim niteliğinde. AKP hükûmeti müthiş bir yasa çıkardı. Futboldan kesilen paranın amatöre harcanması devrim niteliğinde. Ödenen vergiler amatöre harcanması için geri verilecek. Spor kulüpleri kendi açısından haklı. Mali anlamda amatör sporların bir getirisi yok" ifadelerini kullandı.

"Koronavirüs'te piyango Fatih Terim, Abdürrahim Albayrak ve Yusuf Günay'a vurdu, bana vurmadı"

Cengiz'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Daha önce Galatasaray 2'inci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Koronavirüs testinin pozitif çıktı. Piyango üçüne vurdu, bana vurmadı. Bu iyi mi kötü mü bilmiyorum. Yüzlerce mail geliyor. Görevi sürdürmeye çalışıyoruz. Yarın bana bir şey olursa, arkadaşlar bayrağı alır, devam eder"

"Zarar 105 milyon TL"

"Çoktan çok, azdan az gider diye bir laf var. En büyük darbeyi bize vurdu. Çünkü en yüksek yayın geliri bizdeydi. Seyircisiz oynamanın bize verdiği zarar 105 milyon TL. Gelecek sezonla birlikte 230 milyon TL zararı var. Yönetimimizde bunun için gece gündüz çalışmakta ve elinden geleni yapmakta. Bunlar aşılabilir zorluklar."

"Biz ilk defa ek bütçe istemeden seneyi bitirdik"

"Biz ilk defa ek bütçe istemeden seneyi bitirdik. Biz gerçekçi bütçeler yaparak bütçenin dışına çıkmadık. Koronavirüs salgının ardından yeniden bir bütçe çalışması içindeyiz. Mevcut duruma uygun bütçe yapıyoruz. Salgın bitince ilk fırsatta genel kurulun önüne getireceğiz.

"Mevcut kadromuz yeterli ve kaliteli. Bu kadro şampiyonluk için kurulmuş bir kadro. Ligler başlayınca şampiyonluk yürüyüşüne yürüyecek bir kadro. Camiamızın beklentisine uygun, şampiyonluğa oynayacak kadroları her zaman kurarız ama belli şartlarda. Bütün dünyada belli bir süre hiçbir şey eskisi olmayacak. Biz de bu duruma en iyi şekilde, camiamızın beklentilerine uygun şekilde hareket edeceğiz. Her gün, her saat her şeyi planlıyoruz."

"Galatasaray ülkemizin içinde bulunduğu zor durumda, borsada iyi bir konumda"

"Abdurrahim Albayrak'ın programını izledim. Duygu yoğunluğunun fazla olduğu bir programdı. Böyle bir durumda yanlış anlaşılmalara yol açacak söylemlerde bulundu. Yanlış yorumlandı. Sponsorlar Albayrak'a tepki gösterdi. Galatasaray ülkemizin içinde bulunduğu zor durumda, borsada iyi bir konumda. Borsaya yatırım yapanlar, arkasındaki mali gücü didik didik ederler. En iyi yanıt borsada bulunmakta. Tepkiyi veren bizim sponsorlarımız. Çünkü yanlış anlaşılmıştır. Bizim 70'i aşkın sponsorumuz var. 70 sponsorumuz dik durdu. Galatasaray'da çare hiçbir zaman bitmez. Önceki sene bonservis geliri 120 milyon TL iken şimdi 220 milyon TL civarına yükseldi."

"Liglerin Haziran ayında başlanacağı yönünde bir kanı var"

"Biz, UEFA ile haftada bir kere görüşüyoruz. Ceferin'le şahsi olarak dostluğum var. UEFA'nın doğru bir duruşu var. Yapılandırma anlaşmasından dolayı UEFA ile ilişkimiz var. UEFA, Haziran'ı hedefliyor, takvimi netleştiremiyor. Bu virüsün 27 derecede açık havada yaşayamadığı iddia ediliyor. Liglerin de seyircisiz olsa da Haziran ayında başlanacağı yönünde bir kanı var. Biz liglerin tamamlanmasını istiyoruz. Liglerin bir şehirde tamamlanmasına karşıyız. Beşiktaş maçının bize gideri 700 bin TL idi. Bunu TFF karşılayacak mı, biz buna bakacağız. Hiçbir gelirimin olmadığı faaliyette üstüne gider yapmak olmaz. TFF bu anlamda kulüplere destek vermeli. Bu ligler bir şekilde bitecek ama Haziran'da ama Eylül'de."